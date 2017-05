Réagissez

C’est un homme très affecté par l’«aventure difficile», comme il l’a définie lui-même, qu’il a vécue ces derniers temps, qui s’est présenté, hier, face aux médias, à la fin de l’opération de vote qui l’a consacré, pour une deuxième fois de suite, président du Comité olympique algérien (COA).

Même s’il n’a pas cité nommément le ministère de la Jeunesse et des Sports, Mustapha Berraf a tenu, néanmoins, à dénoncer ceux qui se sont attaqués à lui, ces derniers temps, alors qu’il était «malade». «Il y a des personnes qui ne voulaient pas de moi mais qui n’ont rien fait pour le sport national», a-t-il dit. D’après lui, si quelqu’un conteste la gestion de l’instance olympique «il n’a qu’à appeler les responsables de cette dernière pour en discuter» et non en lançant des accusations «par voie de presse».

Le président réélu du COA a déclaré que «celui qui détient des dossiers n’a qu’à les présenter à la justice», seule partie habilitée à faire accuser les gens. Berraf a même laissé entendre qu’il avait reçu des menaces, probablement pour le pousser à se retirer de la course. «Les menaces ne marchent pas», a-t-il lancé, avant d’ajouter : «Celui qui touchera à ma dignité aura la réponse appropriée.» L’ancien basketteur a tenu à remercier le chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, et le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. Mais bien évidemment aucun mot de remerciement en direction de Ould Ali El Hadi, même si Berraf a exprimé son souhait de voir les relations COA/ MJS s’améliorer.