Les médaillés

Les Britanniques au 4x100 m

Les Britanniques ont décroché le titre mondial du 4x100 m aux Championnats du monde à Londres en 37’’47 (record d’Europe), devant les Américains (37’’52) et les Japonais (38’’04). Le Jamaïcain Usain Bolt s’est blessé lors de la course. Les Britanniques Chijindu Ujah, Adam Gemili, Daniel Talbot et Nethaneel Mitchell-Blake ont battu le record d’Europe de leurs compatriotes, qui remontait aux Mondiaux 1999 de Séville. Alors que la Jamaïque était au contact de la Grande-Bretagne et les Etats-Unis pour le titre mondial après le passage du troisième relais, Bolt s’est claqué, touché à la jambe gauche, pour sa dernière ligne droite sur la scène internationale.

Le Français Kevin Mayer au décathlon

Le Français Kevin Mayer, vice-champion olympique, a été sacré champion du monde du décathlon, en terminant les dix épreuves réparties sur deux jours, avec un total de 8768 points. Favori de l’épreuve après la retraite de l’Américain Ashton Eaton, double champion olympique (2012 et 2016) et recordman du monde (9045 points), Mayer a parfaitement tenu son rôle et devancé les Allemands Rico Freimuth (8564 pts) et Kai Kazmirek (8488 pts).

La Chinoise Jiayu Yang sur 20 km marche

La Chinoise Jiayu Yang est devenue championne du monde du 20 km marche, avec un temps de 1h26’19’’, le troisième meilleur chrono de l’année. En l’absence de sa compatriote Hong Liu, championne du monde et olympique en titre, Jiayu Yang (21 ans) a devancé la Mexicaine Maria Guadalupe Gonzalez et l’Italienne Antonella Palmisano.

… et le Colombien Eider Arevalo chez les hommes

Le Colombien Eider Arevalo, 24 ans, a remporté le titre de champion du monde du 20 km marche en 1h18’53’’. Arevalo a devancé le Russe sous drapeau neutre, Sergueï Shirobokov (18 ans), d’une seconde. La médaille de bronze est revenue au Brésilien Caio Bonfim (1h19’18’’).

Le Français Yohann Diniz sur 50 km marche

Le Français Yohann Diniz a décroché son premier titre de champion du monde sur 50 km marche, en 3h33’11’’. A 39 ans, Diniz a devancé les Japonais Hirooki Arai, en argent, et Kai Kobayashi, en bronze, dans une course sans le champion olympique, le Slovaque Matej Toth, suspendu provisoirement car suspecté de dopage.

… et la Portugaise Ines Henriques chez les dames

La Portugaise Ines Henriques a remporté le premier 50 km marche femmes de l’histoire des Mondiaux, en battant son propre record du monde en 4h05’56’’. La native de Rio Maior, âgée de 37 ans, a devancé la Chinoise Hang Yin. Elle a battu sa précédente meilleure marque de plus de deux minutes (4h08’26’’).



L’éthiopien Muktar Edris sacré sur 5000 m

L’Ethiopien Muktar Edris a remporté le titre mondial du 5000 m samedi soir à Londres, infligeant au Britannique Mo Farah sa première défaite en grands Championnats (Mondiaux et JO confondus) en extérieur sur la piste depuis Daegu 2011. Edris a bouclé la distance en 13’23’’ 79, devançant Farah (13’33’’22) et l’Américain d’origine kényane, Paul Kipekemoi Chelimo (13’33’’30).