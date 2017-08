Les médaillés

Réagissez

Le français Bosse au 800m

Le Français Pierre-Ambroise Bosse a remporté le titre mondial du 800m, mardi soir au stade olympique de Londres, la première médaille française des Mondiaux 2017 et le 11e titre mondial de l’histoire de l’athlétisme français. Bosse s’est imposé en 1’44’’67, devant le Polonais Adam Kszczot (1’44’’995) et le Kényan Kipyegon Bett (1’45’’21).

Le Kényan Kipruto sur 3000m steeple

Le Kényan Conseslus Kipruto, champion olympique en titre, a remporté le titre de champion du monde du 3000m steeple en 8’14’’12, devant le Marocain Soufiane Elbakkali (8’14’’49) et l’Américain Evan Jager (8’15’’53).

Le Sud-Africain Van Niekerk sur 400 m

Le Sud-Africain Wayde Van Niekerk, champion olympique 2016 et détenteur du record du monde (43’’03), a remporté le titre mondial du 400 m en bouclant le tour de piste en 43’’98. Van Niekerk, qui vise un doublé 400-200m que seul l’Américain Michael Johnson a réalisé aux Mondiaux 1995 et aux JO-1996, a devancé le Bahaméen Steven Gardiner (44’’41) et le Qatari Abdalelah Haroun (44’’48).

La Tchèque Spotakova au javelot

La Tchèque Barbora Spotakova, double championne olympique en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, a remporté le titre de championne du monde au javelot grâce à un jet à 66,76 m. Spotakova est détentrice du record du monde de la spécialité (72,28 m en 2008). Le podium est complété par les Chinoises Li Lingwei (66,25 m) avec l’argent, et Lyu Huihui (65,26 m) en bronze.