Les médaillés

Réagissez

- Le Kényan Geoffrey Kipkorir Kirui dans le marathon

Le Kényan Geoffrey Kipkorir Kirui a poursuivi la longue tradition victorieuse de son pays en décrochant hier le titre de champion du monde 2017 du marathon, dans les rues de Londres. En 2h08’27’’, Kirui est devenu le cinquième Kényan à remporter ce titre. Il a devancé l’Ethiopien Tamirat Tola (2h09’49’’) et le Tanzanien Alphonce Felix Simbu (2h09’ 51’’). Kirui et Tola ont longtemps offert un joli mano à mano, détachés ensemble avant même le 30e kilomètre. Les deux hommes ont fait cause commune pour creuser l’écart sur le groupe des poursuivants, avant que Kirui ne trouve les ressources pour s’échapper après le 35e km.

- Le lituanien Andrius Gudzius dans le lancer du disque

Le Lituanien Andrius Gudzius a remporté le titre de champion du monde du lancer du disque, avec un jet à 69,21 m, samedi soir au stade olympique de Londres, devançant de deux centimètres seulement le Suédois Daniel Stahl (69,19 m). La médaille de bronze est revenue à l’Américain Mason Finley, qui a réalisé un lancer à 68,03 m à sa deuxième tentative.

Gudzius, 26 ans, succède au Polonais Piotr Malachowski, tenant du titre et vice-champion olympique à Rio l’an passé, mais seulement cinquième de la finale, avec 65,24 m. Champion olympique à Rio, l’Allemand Robert Harting, triple champion du monde, a pris la 6e place (65,10 m). Gudzius perpétue la tradition lituanienne du disque, illustrée il y a quelques années par le géant Virgilijus Alekna, double champion olympique et du monde.

- Le Sud-Africain Manyonga dans le saut en longueur

Le Sud-Africain Luvo Manyonga, meilleur performeur mondial de la saison (8,65 m), a remporté le titre de champion du monde du saut en longueur, avec un bond en 8,48 m, devant l’Américain Jarrion Lawson à 8,44 m, samedi à Londres. Un autre Sud-Africain, Ruswahl Samaai, s’est emparé de la médaille de bronze, avec un saut à 8,32 m, soit cinq centimètres de mieux que le Russe évoluant sous drapeau neutre, Aleksandr Menkov (8,27 m).

- L’Éthiopienne Ayana dans le 10 000 m

L’Ethiopienne Almaz Ayana a décroché le titre de championne du monde du 10 000 m, samedi soir au stade olympique de Londres, en 30’16’’ et 32/100e, meilleure performance mondiale de la saison, devançant de plus de 45 secondes sa compatriote Tirunesh Dibaba (31’02’’69).La médaille de bronze est revenue à la Kényane Agnes Tirop (31’03’’50). Ayana, championne olympique sur la distance l’an passé à Rio avec le record du monde (29’17’’45), est partie seule entre le 4e et le 5e kilomètre, reléguant la concurrence très loin derrière elle.