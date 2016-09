Réagissez

Alors que les Crabes du MO Béjaïa ont disputé un match de championnat hier soir face au CS Constantine avant de se déplacer en principe à Alger pour un mini-stage bloqué au niveau du CTN de la FAF à Sidi Moussa afin de se préparer pour la manche aller de la Coupe de la CAF face aux Marocains de FUS de Rabat, ces derniers ont déjà établi leur programme concernant leur déplacement en Algérie, puisqu’ils sont attendus samedi à Béjaïa qu’ils rallieront par un vol spécial et où ils éliront domicile dans un hôtel de la ville.

Les marocains ont vu leur premier match du championnat local reporté, alors que les Béjaouis en sont déjà à leur troisième rencontre de championnat. Les Crabes bénéficieront de deux jours de repos avant d’entamer, à partir de mardi, la préparation de ce match face au FUS de Rabat à Alger.

Le staff technique a déjà mis en place son programme pour procéder aux derniers réglages et mettre en place une stratégie à même de leur permettre de réussir un bon résultat. Un staff qui se réjouit déjà de récupérer deux éléments blessés, à savoir Salhi et Khadir.

En attendant, le président Zahir Attia est déjà sous pression à cause des arriérés des joueurs qui réclament leur argent et la prime de la qualification, alors que les employés administratifs exigent d’être payés dans les meilleurs délais.