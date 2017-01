Les Lions de la Mina se ressourcent à Terga

Réagissez

Les poulains du technicien tunisien Moez Bouakez ont finalement opté pour la région balnéaire de Terga, dans la wilaya de Aïn Témouchent, pour meubler cette trêve hivernale, et, surtout, recharger leurs batteries, après une phase aller à mettre aux oubliettes, surtout qu’ils ont fermé la marche avec seulement 12 points au compteur. Malgré ce retard manifeste accentué, il faut dire que après la défalcation de six points, le coach croit dur comme fer en la chance de l’équipe de quitter la zone des turbulences avec l’entame de la phase retour.

«Nous avons un bon groupe, nous avons réalisé jusque-là un parcours honorable et n’était cette histoire des six points perdus, nous ne serions pas à ce niveau dans le tableau du classement», a souligné le driver du RC Relizane, qui précisera pour la circonstance : «Nous sommes collés avec les équipes du bas du tableau et je suis persuadé qu’on est capables de fuir le purgatoire.» Evoquant les conditions de séjour et de préparation dans le site de Terga, Bouakez parlera de «conditions idéales».

«Tous les moyens ont été mis à notre disposition pour réussir notre objectif», a-t-il dit, en affirmant que le lieu choisi offre d’énormes opportunités aux joueurs, décidés pour la circonstance à redoubler d’efforts afin de retrouver le championnat au top, physiquement surtout. Cela dit, ce stage bloqué a été marqué par l’absence de quelques cadres de l’équipe, à l’image de Tebbi et Aït Fergane, deux éléments déclarés forfait pour blessures. De son côté, le boss du RCR, Hameri, s’est dit disposé à ne ménager aucun effort pour assurer aux coéquipiers du capitaine Zaïdi une préparation digne de leur envergure. «Je pense qu’en dépit du faux départ, les Bousseder et consorts ont donné, durant le premier half du challenge, le meilleur d’eux mêmes», a-t-il conclu. Alors bonne chance pour les Lions et espérons qu’ils retrouveront leur joie de rugir.