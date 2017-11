Réagissez

Au moment où beaucoup de clubs — qui se sont avérés des militants éducateurs, car les véritables «animateurs» au bas de la pyramide footballistique nationale — souffrant de l’asphyxie expliquée par l’absence de ressources financières, se voient obligés, voire poussés à déclarer «forfait général» et aller avec leurs athlètes en sommeil partagé, certaines ligues de wilaya se targuent de la réalisation d’excédent sur leur balance financière substantiellement dégagé.

C’est l’époque où la manœuvre est tolérée pour un soutien «électoraliste» réciproque. Comme si une ligue de football de wilaya est censée réaliser des bénéfices à l’issue de son exercice, quitte à faire vivre aux clubs le supplice et les «pousser» vers le précipice. Certaines ligues de football se disputaient entre elles qui réalisera le hit parade par le plus d’opérations (accentuer les amendes, les ventes des documents administratifs et le plus grand nombre de stages d’entraîneurs) générant des millions en liasses, à même de renflouer «leurs» caisses. L’opportunité d’organiser des stages d’entraîneurs initiés par d’ambigus protocoles en cédant à certains le monopole, a été saisie par quelques présidents de ligue au «vol». Confortés par la longévité, devenant une notoriété et devant l’éternelle impunité, tant de (graves) délits sont devenus une fatalité. Des situations terribles seront découvertes par la Commission chargée du contrôle des ligues, si tous les documents comptables de ces dernières années seront passés au crible. Car il faut bien éclaircir après cette «intrusion», quelles sont les conclusions et qui a pris des dividendes (profit) personnels à profusion. Il faut remonter la filière des dossiers d’organisation des premiers stages en révisant scrupuleusement toutes les pages. Il y a eu d’énormes dérapages. Qui ont été les véritables bénéficiaires ?

Sont-ce les stagiaires (qui sont pour la majorité des chômeurs) ou sont-ce plutôt les organisateurs missionnaires qui ont été destinataires ? De peur d’être rattrapé un jour par le manuel du (vrai) gestionnaire, une succession de comptables de ces ligues avaient refusé de cautionner les «dépenses» avec du «comptant» au même destinataire pour régulariser les frais du séminaire, en optant pour le statut de démissionnaire. Et cela sans rappeler le scandale des «caisses noires» avec relents d’algues, qui a fait des vagues.