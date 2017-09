Les jours d’Alcaraz sont comptés

Réagissez

Lucas Alcaraz ne fera pas long feu sur le banc des Verts

La sélection nationale de football, sauf revirement de dernière minute, devrait avoir un nouvel entraîneur en prévision des prochaines échéances.

Lucas Alcaraz qui s’est vu accorder un sursis d’un mois lors de sa réunion, dimanche dernier, avec le patron de la FAF, Kheireddine Zetchi, pour redresser la situation des Verts, à l’occasion des deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde de Russie 2018, respectivement face au Cameroun et au Nigeria, malgré une sortie prématurée de la course, n’est plus certain de poursuivre son aventure avec le club Algérie, même en cas de résultats probants et son remplacement semble inévitable.

En effet, malgré la confiance, certes sous conditions, renouvelée par le patron de la FAF au technicien ibérique, ce dernier ne fait plus l’unanimité aussi bien au sein de la famille sportive nationale, qu’au sein même du bureau de Kheireddine Zetchi. A cet effet, la question du maintien ou non d’Alcaraz au-delà du dernier match des éliminatoires du Mondial, au début du mois d’octobre face au Nigeria, sera véritablement tranchée dimanche, à Sidi Moussa, à l’occasion de la réunion du Bureau fédéral.

L’annonce en a été faite, mardi soir, par Zetchi à partir d’Oran, à l’issue de la réunion FAF-Ligue de wilaya de l’Ouest. Une décision sera prise lors de ce BF, d’autant plus que le principal point inscrit à son ordre du jour est effectivement la situation de l’EN et l’avenir du sélectionneur. Zetchi qui a décidé d’accorder un sursis à Lucas Alcaraz risque fort bien de se raviser, et de s’aligner sur l’avis des membres de son bureau, qu’on dit unanimes pour la résiliation du contrat du technicien, dont le bilan est loin d’être reluisant après cinq mois à la tête de la sélection.

Un BF décisif donc pour l’avenir du sélectionneur national, Lucas Alvaraz, qui devrait être remercié plus tôt que prévu à en croire les échos et la pression exercée par plusieurs parties, dont le MJS, pour la résiliation de son bail.

Non-convocation et non pas exclusion !

Outre le sujet du sélectionneur et de son avenir qui fait débat depuis quelques jours, la question de la «mise à l’écart» de quelques cadres de la sélection est devenue cette semaine le sujet phare des discussions. La non-convocation des Slimani, Mahrez et autre Bentaleb a même suscité de nombreuses polémiques, chacun y allant de sa propre interprétation. Une discussion à laquelle le boss de la FAF, Kheireddine Zetchi, ne manquera pas de s’inviter avec l’espoir de dépassionner les débats.

C’est ainsi qu’il indiquera à partir d’Oran qu’il ne s’agit nullement d’exclusion des joueurs en question, tout en justifiant les choix d’Alcaraz. Ne niant pas que le côté disciplinaire «au sein de tout le groupe» figure parmi les critères ayant conduit à la «non-convocation» du trio en question, il insistera beaucoup plus sur l’absence d’enjeu lors du prochain match face au Cameroun et la nécessité de donner la chance à Alcaraz de voir d’autres éléments sélectionnables pour expliquer cette absence, tout en précisant que les trois internationaux sont toujours dans les plans des Verts. D’ailleurs, à en croire certaines indiscrétions, le trio Slimani-Mahrez-Bentaleb devrait faire son retour dans un peu moins d’un mois, à l’occasion de la réception du Nigeria au début du mois d’octobre prochain.