«Les joueurs ont pris leurs responsabilités»

Sofiane Feghouli a confirmé, dans un entretien paru hier sur le site internet du magazine So Foot, tout ce qui se disait à propos des circonstances du départ du désormais ex-entraîneur national, Milovan Rajevac.

L’international algérien est allé même jusqu’à dire qu’«il y avait peut-être eu une erreur de casting de la Fédération concernant Rajevac». Tout en réfutant les accusations qui le désignent comme étant l’instigateur — ou faisant partie d’un groupe d’instigateurs — d’une révolte ayant provoqué le départ du coach, une attitude motivée par sa non-titularisation, le joueur de Westham a affirmé que «les 23 joueurs ont pris leurs responsabilités en remontant les informations à la Fédération» concernant la situation dans laquelle évoluait la sélection depuis septembre.

«Avec le coach, ça a été difficile dès le mois de septembre. Pour son premier match contre le Lesotho, on s’est aperçus tout de suite que ça ne passait pas vraiment avec les joueurs. Dans la communication, les méthodes… Il ne connaissait pas le nom des joueurs, leur position. Donc, ça devenait très difficile. Les joueurs ont fait le boulot et c’est tout à leur honneur. Et puis, il y a eu ce match contre le Cameroun. La préparation a vraiment été délicate.

On avait très peu de renseignements sur l’adversaire, on a peu travaillé tactiquement. En gros, on n’a pas travaillé comme on devait le faire. Ensuite, les 23 joueurs ont pris leurs responsabilités. On a envie d’aller au Mondial, on en a discuté entre nous et on a fait remonter les informations à la Fédération, parce que c’est elle qui gère ces situations de crise. Il nous reste cinq matchs et on a pensé que la meilleure solution c’était de discuter de tout ce qui s’était passé, de faire le point.

Puis, le président de la Fédération s’est réuni avec le staff technique, l’entraîneur. On a tous discuté en famille, tranquillement, pour comprendre les choix. Ensuite, on s’est aperçus qu’il y avait peut-être eu une erreur de casting de la Fédération concernant Rajevac. Mais on ne leur en veut pas du tout. Ça arrive. Faut avancer désormais. On attend un nouveau sélectionneur pour les cinq matchs qu’il nous reste», a déclaré l’international algérien.

Concernant ce qui s’est passé le jour du match face au Cameroun dans les vestiaires, Feghouli avoue que les joueurs étaient en colère mais, pour lui, il n’y a pas eu de dépassements. Selon lui, les joueurs n’ont «aucun pouvoir décisionnaire sur le choix de l’entraîneur». Ils n’ont fait que «remonter les informations, soit le détail de ce qui s’est passé aux entraînements, pendant la préparation, les tactiques, les positions». «Je ne sais pas si l’entraîneur est arrivé préparé ou non, mais nous, les joueurs, on était vraiment surpris du contenu du travail, de sa manière de gérer l’effectif», a encore déclaré l’international algérien.

En dernier lieu, Feghouli a tenu à signaler qu’il n’a jamais voulu s’imposer en tant que titulaire. «Jouer, ne pas jouer, être titulaire, sur le banc, je n’en ai pas fait un problème. Tous ceux qui étaient à Blida vous le diront. Même pour les trois minutes où je suis entré, j’étais à fond dès mon échauffement et ensuite sur le terrain. Je n’ai pas d’ego avec la sélection nationale, je joue pour le drapeau et je ne réfléchis pas à mon cas personnel», a-t-il déclaré à ce propos.

Il faut rappeler que le nul concédé par les Verts le 9 octobre dernier pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial a provoqué le départ du sélectionneur national Milovan Rajevac. Analystes et observateurs avaient affirmé que certains joueurs, dont Feghouli et Brahimi, étaient derrière le départ précipité du technicien serbe.