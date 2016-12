Réagissez

L’ex-capitaine de l’ASO nous livre ses impressions sur la belle qualification de ses protégés au prochain tour de la Coupe d’Algérie aux dépens du MCO.

Comment expliquer la métamorphose de l’équipe en deuxième mi-temps ?

Effectivement, les joueurs ont affiché un visage totalement différent de celui présenté en championnat. Menés 1-0 dès la 9’, ils sont parvenus à se transcender et reprendre le contrôle de la partie en deuxième mi-temps, ratant même une série d’occasions de but. Et ce n’est que justice s’ils ont réussi à égaliser et reprendre l’avantage dans le dernier quart d’heure du temps réglementaire, grâce aux deux espoirs Boutaiba et Meddahi.

Votre coaching y est pour quelque chose...

Je connais bien le potentiel des joueurs et leurs aptitudes techniques et physiques. Ils avaient juste besoin de reprendre confiance en eux, en leurs moyens, ce à quoi nous avons assisté lors de ce rendez-vous au sommet. D’ailleurs, vous avez vu comment le jeune remplaçant Boutaiba a réagi sur le terrain en offrant le but de l’égalisation à l’ASO. Dans l’ensemble, le groupe a fait preuve de solidarité, de cohésion et de détermination avec un bon jeu collectif, ce qui a souvent désarçonné la défense oranaise. Il ne faut pas oublier le soutien remarquable de notre fidèle public venu nombreux encourager ses favoris.

C’est de bon augure pour la suite...

Absolument, car la victoire obtenue face au MCO va sûrement motiver encore plus les joueurs pour la suite du championnat, en espérant que cette qualification renforcera davantage la symbiose entre l’équipe et ses supporters.

Allez-vous poursuivre votre mission au sein du staff technique, sachant qu’actuellement vous occupez le poste de manager général ?

Je suis en train d’aider mon club le temps que les dirigeants trouvent un nouvel entraîneur. Je suis à leur disposition à chaque fois que le besoin se fait sentir. Nous devons tous nous mobiliser autour du club pour l’aider à retrouver sa place parmi l’élite.