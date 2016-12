Réagissez

Les joueurs de l’ESS, qui devaient s’entraîner hier à 16h au centre El Baz de Sétif pour préparer le match de la 14e journée contre l’USM Alger, se sont présentés sur le terrain mais n’ont pas effectué la séance. L’information s’est répandue telle une traînée de poudre et est vite arrivée au niveau des autorités locales et des responsables du club. Le wali de Sétif et le président Hammar se sont déplacés sur les lieux pour s’enquérir des raisons de ce boycott soudain. Selon une source proche du club, le non-paiement des joueurs serait la principale cause. Ils réclament leur dû. On ignore le contenu de la discussion entre les parties. Nous y reviendrons.