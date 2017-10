Les Italiens repartent sans conclure d’accord

Réagissez

Cavallo et ses conseillers à Alger

Arrivé lundi à Alger et prévu qu’ils se déplace hier, à Tizi-Ouzou pour assister au match JSK-USMH,

Cavallo Rocco est repartit hier, sans prendre la peine de se déplacer à Tizi-Ouzou, en ayant pas trouver un accord pour conclure un partenariat avec la JSK. Cavallo Rocco et ses assistants, qui se sont réuni, lundi soir avec les responsables de la JSK et à leur tête Hamid Sadmi ne sont pas parvenus à un accord, en raison de quelques failles relevées par les Italiens.

Parmi les failles constatés par M. Graziano, proche collaborateur et conseillé de Rocco : Le terrain de 3800 M2 situé au centre-ville de Tizi-Ouzou et qui devra représenter l’apport de la JSK pour la construction du centre commercial et d’une clinique spécialisée est un bien du CSA/JSK et non de la SSPA avec laquelle le groupe Cavallo compte s’associer.

Relevant cette « tare », les responsables de la JSK ont tentés de rassurer leurs interlocuteurs, mais ces derniers ont insistés sur le concret, pour lancer le partenariat sur de base solide. Outre tare relevé par Graziano et non des moindres, l’estimation faite du terrain en question à 600 Millions de centimes.

Le conseillé de Cavallo Rocco fera savoir, qu’une expertise datant de 2007 estimait le terrain en question à 250 Millions de centimes, s’étonnant que ce chiffre ait carrément triplé en l’espace de 10 ans. Enfin, le dernier point soulevé avait attrait à la problématique des dettes. Une dette estimée à plus de 30 Milliards de centimes, et qui constitue un véritable fardeau et une entrave à la mise sur pied du projet de partenariat.

Sadmi de son côté a assuré à ses interlocuteurs que la dette sera épongée, sans donner plus de détail sur le comment, alors que la JSK vie une crise financière sans précédent, et que les bayeurs de fonds se font de plus en plus rare.

Outre élément important relevé, c’est que le projet de partenariat ne pourra porter de dividendes avant au moins 3 années après son lancement. Une situation qui a remis sur le tapis la question de l’apport des Italiens dans l’immédiat. Sur ce point, Caravallo Rocco s’est montré disposé à acheter 49% des actions de la SSPA/JSK, pour peu qu’une expertise sérieuse puisse estimer le capital de la JSK et que le capital en question soit ouvert aux acheteurs potentiel. Chose qui n’ai pas à l’ordre du jour des responsables du club, qui veulent visiblement renflouer les caisses du club, sans passer par une ouverture du capital.

Tant de contraintes que les Italiens ont relevé et demander à Sadmi et ses collaborateurs de lever s’il y’a lieu d’entamer un partenariat. Et c’est ainsi que les deux parties se sont quittés, sans conclure d’accord, qu’on disait portant imminent.