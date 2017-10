Réagissez

Le sommet de la 8e journée qui a opposé, hier au stade du 20 Août 1955, le CR Belouizdad au leader, le CS Constantine, a été marqué par une multitude de ratages de part et d’autre au cours duquel les deux gardiens de but se sont illustrés de fort belle manière.

Il ne manquait que des buts dans ce match plaisant qui a drainé la grande foule. La partie a débuté sans round d’observation, notamment du côté des gars de Laâqiba, mais sans parvenir à trouver la faille par Lakroum et Aribi. A la fin de la première période, le CSC bénéficie d’un penalty raté par le buteur de l’équipe, Abid. Salhi s’était interposé avec brio pour dévier le cuir et éviter à son équipe de regagner les vestiaires avec un but de retard. En seconde mi-temps, les visiteurs reviennent avec des intentions meilleures ; ils auraient pu ouvrir la marque, notamment par Belkhir et Rebih. L’entraîneur Amrani joue son ultime carte dans les 20 dernières minutes en incorporant Bezzaz.

Ce dernier se présente seul face au portier Salhi suite à un joli service de Rebih, mais en abusant de dribbles, il se fait chiper la balle et laisse passer une occasion en or. Le CRB a eu également l’occasion de prendre l’avantage en bénéficiant d’un penalty concédé sur le jeune attaquant Attouche. Lakroum se charge de le tirer et rate face à la vigilance de Rahmani qui a choisi le bon côté. Lakroum, mal inspiré, rate une autre occasion, alors qu’il était seul dans la surface de réparation.

Sa reprise de volée passe au-dessus de la transversale. Ce nul, le cinquième pour le CRB après trois victoires consécutives, arrange beaucoup plus l’équipe visiteuse qui conserve son fauteuil de leader. Toutefois, le Chabab, miné par des problèmes financiers, reste la seule équipe invaincue depuis le début de saison.

Ligue 1 (8e journée)

USMH - USMB 2-0

DRBT - NAHD 1-1

USB - MCO 2-2

CRB - CSC 0-0

OM - JSS 2-0

USMBA - PAC 0-1

MCA - JSK 2-0

ES Sétif - USM Alger

(Reporté à une date ultérieure)



Classement Pts J

1). CS Constantine 17 8

2). CR Belouizdad 14 8

--). JS Saoura 14 8

--). Paradou AC 14 8

5). MC Oran 13 8

6). ES Sétif 12 7

7). USM Bel-Abbès 11 8

--). JS Kabylie 11 8

9). O. Médéa 10 8

10). MC Alger 9 7

--). DRB Tadjenanet 9 8

12). NAHD 8 8

13). USM Alger 5 4

--). US Biskra 5 7

15). USMH 4 7

16). USM Blida 2 8



Ligue 2 – 7e j

ASAM - CAB 2-0

RCK - ASO 0-2

CRBAF - MCS 0-0

RCR - ASMO 1-0

WAT - MOB 1-0

CABBA - ABS 1-0

JSMB - JSMS 2-1

GCM - MCEE 3-0



Classement Pts J

1. MO Béjaïa 16 7

-. AS Aïn M’lila 16 7

3. JSM Skikda 15 7

-. ASO Chlef 15 7

5. RC Relizane 11 7

-. JSM Béjaïa 11 7

7. ASM Oran 10 7

-. MC Saïda 10 7

9. CA Batna 8 7

-. CABB Arréridj 8 7

-. WA Tlemcen 8 7

12. MC El Eulma 6 7

13. A. Bou Saâda 5 7

--. CRBA Fekroune 5 7

--. GC Mascara 5 7

16. RC Kouba 3 7