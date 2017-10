Réagissez

L’oued a éventré les fondations des anciennes maisons

Nombre de maisons campées sur les rives de Oued Ouchayeh risquent de s’effondrer si rien n’est fait pour stopper l’érosion provoquée par le cours d’eau. Les habitants de cette fraction du quartier El Badr s’attendent au pire, particulièrement en hiver, où l’oued sort de son lit. «L’hiver est aux portes. Avec les premières pluies nous nous attendons à ce que l’oued déborde.

D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que nous subissons ce genre de désagréments», craignent-ils. En effet, à chaque saison hivernale, le niveau de l’eau monte dangereusement jusqu’à atteindre le seuil des maisons, qui, en temps normal, se trouvent à deux mètres de hauteur.

«Les crues aggravent la situation, car les fondations de nos habitations s’effritent continuellement à cause de l’érosion», confie un habitant du quartier. Les habitations les plus touchées sont celles qui se trouvent à proximité de l’école Halet Akli. L’oued a littéralement éventré les soubassements de ces anciennes maisons, faisant apparaître les semelles des fondations.

Le risque d’effondrement est grand et les bâtisses ne peuvent résister davantage devant la désagrégation ininterrompue des fondations provoquée par le courant d’eau. Sur le même alignement de ces maisons menacées par l’oued, l’école Halet Akli, dont la devanture longe l’oued, semble épargnée par le risque d’effondrement.

L’établissement est séparé du cours d’eau par une allée qui est soutenue par un muret construit en pierre. Si cet établissement scolaire ne risque pas un jour de basculer dans les entrailles de l’oued, il n’en demeure pas moins que les élèves qui y suivent leur scolarité subissent au quotidien un mal plus poignant. «Nous sommes à longueur d’année obligés de supporter les nuisances qui émanent de l’oued, à savoir les mauvaises odeurs, les piqûres d’insectes et les risques de maladies», assure une enseignante.

Pour suivre le cheminement de l’oued, aucun accès permettant d’y accéder n’est ouvert, que ce soit par la rue principale du lotissement Michel ou par le quartier appelé communément «La ferme Disca». Le cours d’eau est cerné par les constructions de part et d’autre de son rivage. Seuls quelques ponts étroits permettent de rallier l’une ou l’autre de ses berges.

Dans certaines parties, les constructions s’enchevêtrent sur plusieurs dizaines de mètres, ne laissant aucun interstice pour la construction de ponts ou de passerelles, qui permettraient aux passants et aux voitures de rallier l’une des deux rives. La pollution, qui a affecté l’oued, est déconcertante. Outre les eaux usées qui sont déversées anarchiquement dans l’oued, ce dernier est devenu un réceptacle pour toutes sortes de déchets. Les élèves de l’école Halet Akli suivent leur scolarité à proximité de cette pollution.

Ils inhalent à longueur de journée les émanations toxiques de l’oued. «Nombre de nos élèves sont atteints de maladies respiratoires et allergiques», déplore une enseignante. Et de conclure : «Nous lançons un appel aux autorités compétentes afin qu’elles procèdent au nettoyage de l’oued. Il est vrai qu’on ne peut pas dévier le cours d’eau de son cheminement à cause des constructions. Cependant, les autorités peuvent au moins le nettoyer et réaliser des digues et des murs de soutènement pour protéger les maisons.»