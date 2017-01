Réagissez

Georges Leekens

La sélection nationale a complètement raté son premier match face au Zimbabwe. Un match sur lequel le sélectionneur national, George Leekens, fondait beaucoup d’espoirs pour assurer une bonne entame.

Il avait déjà averti l’opinion sportive que le premier match serait compliqué et important pour la suite du parcours. Il avait mis en garde ses poulains sur cet adversaire, mais sans parvenir à prendre ses précautions pour contourner le jeu très rapide des Warriors. L’entraîneur belge des Verts n’a pas réagi pour orienter ses poulains au plus fort moment de la domination du Zimbabwe. «On savait bien que contre le Zimbabwe ça allait être très difficile.

On s’est pourtant concentrés sur le premier match. Avec une équipe telle que le Zimbabwe, il faut faire attention chaque minute», s’est contenté de déclarer Leekens à la fin du match pour résumer l’impuissance des Verts à engranger les trois points de la partie. En deuxième période, les camarades de Mahrez ont bien réagi, mais ils n’étaient pas à l’abri d’un troisième but, n’était la vigilance de M’bolhi. «En deuxième mi-temps, on a réagi comme il le fallait», a-t-il poursuivi.

Une réaction qui a permis à l’équipe de niveler la marque grâce à l’inévitable Mahrez, l’homme du match. Le nul concédé face au Zimbabwe oblige les camarades du capitaine Mandi à réagir lors des 2 prochains matchs et le faux pas est interdit. «Les deux matches suivants seront tout aussi difficiles», reconnaît Leekens, surtout après la défaite de la Tunisie face au Sénégal (2-0).