Khalifa Ghedbane, l’une des révélation du Sept...

C’est la sélection espagnole qui a remporté le Championnat du monde de handball des moins de 21 ans, qui s’est déroulé à Alger, après avoir gagné, avant-hier en début de soirée à la salle Harcha, la finale jouée face au Danemark (39-38 après prolongations).



Les Ibériques ont ainsi décroché leur premier titre mondial dans cette catégorie face à des Danois qui avaient déjà été sacrés trois fois (2005, 1999 et 1997). Le vainqueur de la précédente édition, la France, battue en demi-finale par le Danemark, a remporté son match de classement face à l’Allemagne (23-22), terminant troisième au classement.

A la fin de ce tournoi, le vice-président de la Fédération internationale de handball (IHF), l’Espagnol Miguel Roca, s’est dit «satisfait» de l’organisation même si, comme il l’a indiqué, il y avait quelques «imperfections» au début. Sur le plan sportif, l’équipe algérienne, menée par l’entraîneur Rabah Gherbi, a atteint l’objectif tracé qui était d’arriver en 8e de finale durant laquelle Ghedbane et ses coéquipiers se sont inclinés face à la Macédoine par 24 buts à 20.

Les Algériens ont par la suite perdu également leur match de classement devant l’Argentine (21-20). Au premier tour, l’équipe nationale avait remporté deux matchs, respectivement face au Maroc (24-19) et l’Arabie Saoudite (23-21), fait deux nuls devant l’Argentine (25-25) et la Croatie (24-24) et perdu une seule rencontre face à l’Islande (25-22). Beaucoup d’observateurs ont estimé que l’équipe algérienne dispose d’un potentiel conséquent. D’ailleurs, l’un de ses éléments, Khalifa Ghedbane, 21 ans, est arrivé sixième au classement des meilleurs gardiens de but. D’autres joueurs se sont également fait remarquer.