La Fédération algérienne de football (FAF) a cédé les droits télé des coulisses de l’équipe nationale lors de la CAN-2017, prévue du 14 janvier au 5 février 2017 au Gabon, à la Télévision nationale qui, selon des indiscrétions, a payé 10 millions de dinars (1 milliard de centimes) pour arracher ce marché.

La vente n’est pas passée par le lancement d’un appel d’offres, ce qui a quelque peu «irrité» certains patrons de chaînes privées qui auraient bien aimé décrocher le marché, comme ce fut le cas il y a un peu plus de deux ans, à l’occasion de la Coupe du monde. Pourquoi les responsables de l’instance fédérale n’ont pas procédé comme ils le font, en ce moment même, avec les droits marketing de la Faf et de l’EN, notamment pour les secteurs électroménager et automobile, dont les avis d’adjudication ont été publiés il y a quelques jours, se sont-ils demandés. Du côté de la FAF, apparemment la question a été tranchée dès le départ.

La préférence a été donnée à la chaîne publique. Même les médias internationaux, beIN sport en premier lieu, n’ont pas eu accès. La Fédération rencontre beaucoup de problèmes avec les chaînes de télévision privées pour ce qui est des droits télés. Un avertissement leur a été lancé au mois de septembre dernier, après avoir «constaté avec regret que des images d’avant le coup d’envoi, des coulisses des matchs et de fin de matchs sont filmées clandestinement et diffusées illégalement par des télévisions privées algériennes». La Faf a alors menacé de poursuivre en justice tout réfractaire.