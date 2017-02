Les diplômés attendent toujours leurs PV d’installation

Réagissez

L’affaire des 453 postes budgétaires gelés par le ministère de la Jeunesse et des Sports a connu un nouveau rebondissement. Incombant la responsabilité du gel de ces 453 postes budgétaires décidés par décret, il y a plus de trois ans, au gouvernement, les services du Premier ministre, et après avoir été saisis par les jeunes conseillers en sport et jeunesse, et même par un député, ont relancé la balle dans le camp du MJS, avec une note interministérielle datée du 26 janvier l’exhortant à régler le problème de ces jeunes diplômés en les nommant aux postes qui leur reviennent de droit.

Une note que les représentants des 453 conseillers en sport et jeunesse ont pu voir lors de leur dernière rencontre avec les cadres du MJS, consécutive à un énième sit-in. Contraints donc de réactiver l’opération et d’affecter les 453 diplômés, produits de formation dans les postes qui leur avaient été dégagés après plus de deux ans de formation, les responsables du MJS expliqueront aux représentants des bénéficiaires de ces postes budgétaires qu’ils seront nommés incessamment dans ces postes et qu’il ne reste que l’établissement des PV d’installation et leur affectation, à travers les différentes structures relevant du secteur dans les différentes wilayas du pays.

Les responsables du MJS avaient même promis que les affectations et autres PV d’installation seront transmis aux bénéficiaires avant le 15 février, date butoir. Passé ce délai cela ne manquera pas de susciter de l’inquiétude chez les diplômés qui craignent une nouvelle «manœuvre». A cet effet, les représentants des 453 diplômés ont sollicité le ministre de tutelle, El Hadi Ould Ali, pour intervenir et accélérer la procédure, afin «qu’ils soient définitivement rassurés et rétablis dans leurs droits».