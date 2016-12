Les deux prochaines éditions aux Emirats arabes unis

Réagissez

Les deux prochaines éditions de la Coupe du monde des clubs de la FIFA auront lieu aux Emirats arabes unis en 2017 et 2018, a annoncé le président de la Fédération japonaise de football (JFA), Kohzo Tashima, dont le pays a organisé le Mondial 2016 des clubs.

«Appréciée et suivie dans le monde entier, la Coupe du monde des clubs de la FIFA aura lieu aux Emirats arabes unis ces deux prochaines années», a indiqué Kohzo Tashima. «Les Emirats arabes unis n’ont plus accueilli le tournoi depuis sept ans et je suis persuadé que les supporters émiratis attendent son retour avec impatience. Nous avons, nous aussi, hâte de voir cette compétition de clubs formidable se disputer dans un stade formidable et un pays formidable», a-t-il ajouté. Disputée au stade international de Yokohama, l’édition de 2016 remportée hier par le Real Madrid face à la formation japonaise des Kashima Antlers (4-2 ap), marque la fin de la rotation japonaise. Le président Kohzo Tashima a remis au directeur du Mondial 2017 des clubs aux Emirats arabes unis, Aref Al Awani, un maillot symbolique, marquant ainsi officiellement le passage de relais d’un organisateur à l’autre. La Coupe du monde des clubs de la FIFA rassemble, chaque année, les clubs champions d’Afrique, d’Asie, de la Concacaf, d’Europe, d’Océanie et d’Amérique du Sud, ainsi que le vainqueur du championnat du pays hôte.