Les deux équipes à pied d’œuvre

A 24 heures du derby MOB-JSMB, les deux équipes sont à pied d’œuvre en prévision de ce rendez-vous capital.

Les Vert et Rouge de la JSMB sont exclusivement concentrés sur ce match qui revêt une grande importance pour eux, dans la mesure où ils misent sur un très bon résultat pour maintenir leur belle série. Ayant enchaîné déjà trois succès consécutifs, les poulains du coach Mounir Zeghdoud ne comptent pas s’arrêter là, bien qu’ils soient conscients de la difficulté de la tâche qui les attend face au voisin et rival, et restent décidés à relever le défi.

La reprise des entraînements a eu lieu, hier, au stade de l’UMA, où le staff technique a procédé aux derniers réglages pour espérer être à la hauteur des attentes, en enchaînant avec un quatrième succès consécutif comme l’a déclaré l’attaquant Ghanem : «Nous allons disputer un match capital que nous devrons bien négocier pour être à la hauteur des attentes et qui surtout nous ouvrira les portes du podium.

La tâche ne s’annonce pas facile, mais j’estime que la pression sera sur le MOB et nous devrons bien exploiter les occasions créées pour nous imposer.» De leur côté, les Crabes du MOB se trouvent en pleine préparation depuis samedi dernier, avec la reprise des entraînements au stade de l’UMA, où le coach Biskri a axé son travail sur le volet psychologique afin de renouer avec les succès à domicile et éviter la crise. La qualification arrachée en coupe pourrait être un apport psychologique pour confirmer ce déclic. Le capitaine du MOB, Rahal, a dit à cet effet : «Ce derby revêt une grande importance pour les deux équipes qui vont chercher un bon résultat. En ce qui nous concerne, nous viserons la confirmation d’autant plus que nous allons aborder ce match avec un moral au beau fixe après la qualification en coupe.»

Les deux directions devraient consacrer des primes conséquentes pour motiver les joueurs, alors que la vente des billets débutera aujourd’hui au niveau des fiefs des deux clubs.