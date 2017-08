Les dernières courses de Bolt et Farah

Réagissez

Le coup d’envoi des 16es Championnats du monde d’athlétisme sera donné ce soir au stade olympique de Londres, à Stratford.Tous les regards seront braqués sur Usain Bolt et Mohamed Farah, qui vont mettre un terme à leur carrière après cette compétition.

Les Championnats du monde d’athlétisme ont toujours passionné les foules. L’édition, qui se déroulera en Angleterre à partir d’aujourd’hui jusqu’au 13 août , ne devrait pas déroger à la règle. 650 000 billets ont déjà été vendus afin de pouvoir assister aux 48 épreuves (24 féminines et 24 masculines) avec l’entrée en vigueur du 50 kilomètres féminin pour la première fois dans un Mondial d’athlétisme. Le stade olympique de Londres, d’une capacité de 80 000 places et qui avait déjà accueilli les Jeux olympiques de 2012, devrait vibrer au rythme des exploits et peut-être même de nouveaux records du monde. Mais l’attraction n° 1 sera sans nul doute les dernières sorties du roi du sprint, Usain Bolt, avec ses huit médailles d’or aux Jeux olympiques et 11 titres mondiaux et le spécialiste des courses de fond, l’Anglais Mohamed Farah, âgé de 34 ans et auteur de cinq doublés (5000 et 10 000m), en plus de cinq titres mondiaux (3 sur 5000m et 2 sur les courses du 10 000m).

En plus de ces deux grandes vedettes, il sera intéressant de suivre le Sud-Africain Wayde van Niekerk dans les épreuves des 200 et 400m, le Canadien Andre De Grasse sur 100 et 200m qui, à 22 ans, est présenté comme le digne successeur de l’ancienne star canadienne, Ben Johnson, Justin Gatlin (100m), l’Américain LaShawn Merritt (400m), le Botswanais Nijel Amos sur 800m, auteur de la meilleure performance mondiale de l’année en 2017, le Kenyan Asbel Kiprop sur 1500m qui devrait être le plus sérieux rival du médaillé d’or olympique, l’Américain Matthew Centrowitz. D’autres athlètes vont sûrement attendre un bon moment afin de se surpasser et essayer de gravir la plus haute marche du podium. L’Algérie sera présente à ce rendez-vous planétaire. Mais le grand absent sera incontestablement Taoufik Makhloufi, qui avait annoncé son forfait en raison d’une blessure.

Huit Algériens prendront part à cette compétition, avec Mohamed Amine Belferar (800m), Billal Tabti et Hicham Bouchicha (3000m steeple), Abdelmalik Lahoulou (400m haies), Kenza Dahmani (marathon), Amina Bettiche (3000m steeple), Abderrahmane Anou (1500m), Larbi Bourrada (décathlon). Sur les objectifs des Algériens dans cette compétition, le Directeur des équipes nationales (DEN), Abdelkrim Sadou, a déclaré qu’il espère que les athlètes réalisent les meilleurs résultats possibles, même s’il admet qu’après le forfait de Taoufik Makhloufi, les chances de médailles de l’Algérie sont très maigres. Toutefois, le DTN mise beaucoup sur le décathlonien Larbi Bourrada, 5e lors des derniers Jeux olympiques de Rio en 2016. Il faudra relever que la Russie est toujours interdite de compétition. Seuls 19 de ses athlètes ont reçu une dérogation pour prendre part à cette compétition sous drapeau neutre. Cette première journée sera marquée par la finale du 10 000m ( 21h20) en présence de l’Anglais Mohamed Farah.