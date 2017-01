Réagissez

L’affaire de la centaine de postes budgétaires gelés par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) n’en finit pas de provoquer des remous, d’autant plus que c’est toujours le flou qui entoure le sort de plus de 400 conseillers en sport, qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans poste de travail après plusieurs années de formation continue.

Ainsi, après deux sit-in infructueux devant le siège du MJS qui n’ont rien apporté, les protestataires réclament une enquête gouvernementale pour faire la lumière sur le devenir de ces fameux postes budgétaires décidés en 2013 sur la base de deux décrets du MJS. Pour faire part de leurs doléances, ils se tournent vers les parlementaires.

C’est ainsi qu’on a appris que le chef du gouvernement, Abdelmalek Sellal, a été officiellement interpellé par le député et chef du groupe parlementaire du Front de la justice et du développement (FJD), Lakhdar Ben Khellaf, à travers une missive dont nous détenons une copie, accompagnée de toutes les décisions et autres documents relatifs à l’affaire. Outre cette interpellation, le parlementaire, qui attend une réponse, prévoit de soulever la question lors de l’actuelle session de l’APN et poser directement la question à Abdelmalek Sellal en plénière. Non convaincus par les explications du MJS et surtout celle du ministre, El Hadi Ould Ali, lors de la réception des deux représentants des contestataires la semaine passée suite au dernier sit-in, les conseillers en sport disent être «dans le flou le plus total», et mettent en avant «le double discours du ministre». «On n’arrive pas à comprendre. A nos représentants qu’il a reçus, il avait expliqué que la décision du gel émanait du gouvernement, mais deux jours après, sur une chaîne de télévision privée, il a annoncé qu’il n’avait rien dit de tel.»

En attendant que tout soit éclairci et une intervention du gouvernement, comme souhaité, les conseillers en sport protestataires prévoient un autre sit-in, demain à partir de 10h, toujours devant le siège du MJS, place du 1er Mai à Alger, pour exiger des explications plausibles et surtout leur intégration aux postes d’emploi qui leur reviennent de droit.