Peu d’engoument pour les supporters à la veille du derby...

Le derby tant attendu entre le MC Alger et l’USM Alger se présente sous de mauvais auspices pour les deux protagonistes, à 24 heures de son déroulement, et pour cause : les défections s’enchaînent des deux côtés, alors que les entraîneurs des deux formations algéroises se targuaient, il y a peu, de disposer de la quasi-totalité de leur effectif pour ce big match, notamment après la décision des autorités de décaler le derby d’une semaine, étant prévu initialement mardi dernier.

Des défections à la pelle et dont le plus affecté est sans conteste l’USM Alger. Privé des services de son défenseur latéral et capitaine, Mohamed Meftah, pour cause de suspension, le coach revenant Miloud Hamdi devra faire sans trois autres éléments-clés de son effectif, que sont les Amir Sayoud, Abderrahmane Meziane et Okacha Hamzaoui.

En effet, si le coach des Rouge et Noir se frottait les mains à l’idée de récupérer les Meziane et Sayoud après le décalage du derby d’une semaine, il n’en sera finalement rien, puisque les deux éléments sont toujours convalescents et inaptes à reprendre la compétition, tandis que c’est une angine qui prive Hamzaoui de son premier derby algérois.

Des défections de taille qui n’arrangent guère les affaires de Miloud Hamdi, surtout qu’il revient à la tête de la barre technique d’une équipe de l’USMA mal en point, elle qui reste sur une série de trois matchs sans victoire, dont deux défaites à domicile. Côté Mouloudéens, si Bernard Casoni avait, une fois n’est pas coutume, salué le report du derby, pour pouvoir récupérer Nekkache et le Malgache Amada, chose qui sera effective avec le retour de ces deux éléments dans le onze de départ, il devra faire l’impasse sur les services du jeune milieu de terrain Cherif El Ouazzani, qui a contracté une blessure ce week-end, alors que le défenseur central Demmou ne sera pas prêt pour le derby.

Idem pour Azzi toujours convalescent, alors que le portier Fawzi Chaouchi, bien qu’indisponible pour cause de blessure, ne figure pas dans les plans de son coach, qui comptait dès le départ faire confiance, une nouvelle fois, à l’ex-international olympique, Farid Chaâl.

Peu d’engouement pour les billets

Bien que suscitant l’intérêt d’une grande frange des supporters algérois, aussi bien de ceux du MCA que de leur adversaire du jour l’USMA, il faut dire qu’il y avait peu d’engouement pour les tickets du derby, mis en vente, depuis hier, au niveau des guichet du stade olympique, qui n’ont pas attiré grand monde. C’est du moins le constat fait, hier, au premier jour de l’opération de la vente des 60 000 billets proposés par l’Office du complexe olympique (OCO), Mohamed Boudiaf.

Peu de fans se sont déplacés, hier, au stade du 5 Juillet pour acquérir les billets. Un faible engouement, du reste prévisible, en raison d’une part des mauvaises conditions météo, mais surtout en raison du prix du billet en question, fixé par l’OCO à 500 DA. Un prix exorbitant dénoncé aussi bien par les fans des deux galeries, que par les responsables des deux clubs. Reste à savoir si l’opération de la vente des billets, qui se poursuivra aujourd’hui, soit 24 heures avant le derby, connaîtra un autre sort, sachant que le big derby de la capitale a, de tout temps, captivé les amoureux de la balle ronde.