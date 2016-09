Réagissez

Les Crabes du MO Béjaïa n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul à l’occasion de la réception de la formation du FUS de Rabat, dans le cadre de la demi-finale aller de la Coupe de la CAF, dans un match très disputé.

En effet, ayant abordé la rencontre avec le seul objectif de réussir le meilleur résultat possible pour prendre une belle option pour la qualification à la finale, les Béjaouis ont éprouvé beaucoup de difficultés à developper leur jeu, gênés par le pressing exercé par les visiteurs et qui a mis les Crabes dans une situation compliquée, avant de sortir de leur coquille et de prendre l’initiative de se procurer quelques occasions qui auraient pu donner leurs fruits à maintes reprises.

D’ailleurs, les camarades de Rahal auraient pu prendre l’avantage à la fin de la première période, n’était le manque d’efficacité, alors que les Marocains, de leur côté, se sont procuré quelques opportunités qui ont failli faire mouche contre la défense béjaouie et le gardien Rahmani.

Les Crabes, qui ont manqué d’efficacité devant les bois, ont loupé deux occasions en or d’ouvrir le score et de prendre une belle option avant la manche retour prévue pour la semaine prochaine au Maroc.

En dépit de ce faux pas, les Béjaouis conservent leurs chances intactes pour la qualification dans la mesure où le score vierge leur permettra de repartir à nouveau pour tenter de réussir l’exploit de se qualifier à la finale, pour la première fois dans l’histoire du club. A la fin du match, le premier responsable de la barre technique, Nacer Sendjak, a déclaré : «Je crois qu’il y avait de la place pour la victoire, si nous avions bien exploité les occasions que nous avons créées, mais dommage que cela n’a pas été fait.

D’ailleurs, en dépit des difficultés que nous avons rencontrées en première période, on a réussi à reprendre les choses en main et créer quelques occasions qui n’ont pas été exploitées à cause de l’efficacité qui nous a fait défaut. De ce fait, je dirais que ce résultat nous permet de garder nos chances intactes et de les jouer à fond lors de la manche retour bien que la tâche ne sera pas facile.»

Sur un autre volet, l’effectif béjaoui sera amoindri par les services du défenseur Lakhdari après son expulsion lors du match face au FUS de Rabat pour cumul de cartons. La reprise des entraînements est prévue pour aujourd’hui au stade de l’UMA avant que les Béjaouis ne prennent la destination de la capitale pour un stage bloqué de trois jours au niveau du Centre technique national de Sidi Moussa. Le départ au Maroc est prévu vendredi à 15h à partir d’Alger par un vol régulier. Il est à signaler que le président du CA, Zahir Attia, a porté plainte contre l’actionnaire Akli Adrar pour «agression».