Les clubs pros doivent assainir leur situation avant le 15 décembre

La Fédération algérienne de football (FAF) veut a priori pousser les clubs professionnels à ne pas dépenser plus qu’ils ne rapportent.

Lors de la réunion du bureau fédéral de l’instance fédérale qui s’est tenue hier, il a été décidé de fixer un délai qui court jusqu’à la fin de la phase aller, au-delà duquel ces clubs doivent tous être «équilibrés» sur le plan financier. «Obligation faite aux clubs des Ligues 1 et 2 d’assainir leur situation financière avant le 15 décembre», indique-t-on du côté de la FAF. Les clubs professionnels se soumettront-ils à cette exigence ? Et dans le cas où la situation financière d’un club n’aurait pas été «assainie» d’ici là, quelle décision sera prise à son encontre par les instances footballistiques ?

Il faut rappeler que dès son élection à la tête de la FAF, au mois de mars dernier, Kheireddine Zetchi s’était engagé à remettre de l’ordre dans le football professionnel. Il avait annoncé son souhait de voir la DNCG (Direction nationale de contrôle de gestion) mise concrètement sur pied. La Faf et la LFP ont affirmé à maintes reprises que la totalité des clubs professionnels sont dans une situation de «quasi-faillite». Il est clair que ces SSPA (société sportive par actions) ne peuvent continuer à évoluer de la sorte.

Dans le même ordre, le BF a également lancé un ultimatum similaire en direction des clubs amateurs. «Les clubs amateurs sont invités à assainir leur situation financière en vue d’une éventuelle accession sportive», indique-t-on de même source. Pour ce qui est des «recettes» des clubs, l’instance fédérale affirme qu’«une séance de travail aura lieu entre la FAF et la Ligue pour réétudier la répartition des droits télé entre les clubs».

Des détails à propos de la nouvelle formule seront divulgués ultérieurement. A noter, par ailleurs, que le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a assisté à cette réunion du bureau fédéral. Les deux hommes (Kerbadj et Zetchi) ont «échangé avec franchise» au sujet de la polémique qui a éclaté entre eux récemment. «Après un débat franc et constructif, il a été décidé de ‘‘repartir’’ de l’avant dans l’intérêt du football algérien», signale-t-on, comme pour dire que le conflit entre eux est enterré. En dernier lieu, la FAF a également évoqué d’autres questions. A cet effet, elle a installé une commission «pour étudier le contrat de Aspetar et décider de sa reconduite ou non». Par ailleurs, «des contrôles antidopage inopinés seront effectués la saison prochaine dans les différents championnats du football amateur».