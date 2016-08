Les clubs face au défi de la sécurité dans les stades

Réagissez

L’heure est à l’inquiétude chez les responsables des clubs après la montée au créneau des supporters lors de la première journée.

La «sortie» inattendue des supporters à la reprise du championnat a coïncidé avec le retrait «rapide» des services de sécurité des tribunes. On a dénombré de nombreux blessés. Ce qui fait craindre le pire pour la suite du championnat. Ainsi plusieurs voix se sont élevées pour demander le retour des policiers dans les stades, particulièrement les tribunes. Malgré cela, le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Kerbadj, est resté catégorique. Il n’est plus question de faire marche arrière et annuler la nouvelle mesure décidée par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) du retrait progressif du service d’ordre des stades du football.

Selon lui, il est même temps d’appliquer ce qui se fait partout dans le monde. Le premier responsable de la LFP a rejeté, par ailleurs, la responsabilité de ce qui s’est produit la semaine dernière sur les clubs. Car, selon lui, seule la JS Kabylie a respecté les recommandations de sécurité. Même si ce week-end il y aura trois matches à huis clos, à savoir ES Sétif – CR Belouizdad, USM Alger – RC Relizane et JS Saoura – CS Constantine, le risque est toujours-là. Certains craignent le pire à l’occasion du match USM Harrach – MC Alger, prévu demain, ou encore NA Hussein Dey – JS Kabylie, programmé pour aujourd’hui. A propos de ce dernier match, le président du CSA, Mourad Lahlou, nous a précisé : «Il y aura 100 stadiers. Ils seront accompagnés par 10 personnes relevant du stade du 20 Août 1955. Au NAHD, notre public a toujours eu une bonne réputation. Le club n’a pas écopé de huis clos depuis plus de sept ans.

On espère que cela durera. Les supporters doivent également savoir que la sécurité dans le stade est l’affaire de tous.» Revenant sur la réunion des clubs, tenue mercredi, Mourad Lahlou a indiqué que tous les clubs doivent être tous présents afin de pouvoir prendre des décisions. «Nous attendrons mardi, lorsque tout le monde sera là afin de pouvoir prendre des décisions. Mercredi, on a seulement discuté de l’aspect sécuritaire. Le sujet de la sécurité dans les stades est important et concerne tous les clubs. La présence de tous les responsables est vraiment souhaitée mardi prochain», a conclu Mourad Lahlou.