Les clubs européens d’accord avec l’UEFA

Les clubs européens (ECA) sont tombés d’accord avec l’UEFA pour entériner son projet de réforme des compétitions continentales, mettant ainsi fin à leur envie de création d’une Super Ligue fermée, a déclaré hier le président de l’ECA après des discussions, jeudi à Athènes, avec l’instance européenne. «Je crois que nous sommes complètement d’accord avec la réforme de la Ligue des champions et de l’Europa League lors du cycle 2018-2021», a déclaré Karl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern et de l’Association européenne des clubs (ECA) à l’issue d’un entretien avec Giorgio Marchetti, le directeur des compétitions de l’UEFA. «La réforme nous convient, nous sommes contents de rester sous le parapluie de l’UEFA. En conséquence, il n’y a pas de discussion au sujet d’une Super Ligue», a-t-il encore assuré alors que 155 représentants de clubs continentaux s’étaient plutôt réunis pour discuter de l’avenir des compétitions européennes.

«C’est une décision juste et sérieuse, qui montre la solidarité des clubs européens. La réforme rendra la C1 plus captivante et plus forte que jamais», a-t-il ajouté en précisant que le projet ne bénéficierait pas seulement aux plus gros clubs, «mais surtout aux équipes de taille moyenne qui en profiteront le plus». Giorgio Marchetti avait rejeté, jeudi, l’idée d’une Super Ligue européenne à 20 clubs, tout en reconnaissant que le format de la C1 pourrait évoluer. L’hypothèse d’une Ligue fermée européenne, tournoi concurrent des compétitions de l’UEFA, resurgit régulièrement depuis le début des années 2000, portée par certains grands clubs européens comme le Bayern. La réforme de la Ligue des champions a été adoptée en décembre 2016 par le comité exécutif de l’UEFA et aura lieu à partir de la saison 2018-2019. Elle prévoit notamment de réserver quatre places directement qualificatives pour la C1 aux quatre championnats avec le meilleur indice UEFA.