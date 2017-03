Les chantiers de Zetchi

Réagissez

Des chantiers énormes attendent le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi (52 ans), et les membres du bureau fédéral élus hier à la majorité absolue par les membres de l’assemblée générale. Le nouveau patron du football algérien et son équipe doivent aller vite dans la concrétisation du programme qu’ils ont élaboré, présenté et se sont engagés à le concrétiser. D’emblée, la nouvelle direction de la fédération devra mettre plusieurs fers au feu.

A commencer par la mise en place d’une politique tournée vers le développement du football, une stratégie où les jeunes auront une place de choix, redonner au football amateur tout l’intérêt qu’il mérite, sans oublier une profonde refonte des textes réglementaires, l’installation d’une commission technique à la mesure des défis sur le plan technique qui attendent cette structure, ainsi que l’installation dans les meilleurs délais de la nouvelle direction de l’arbitrage avec l’objectif prioritaire de mettre un terme à l’arbitraire qui a prévalu au sein de la Commission fédérale des arbitres (CFA) au cours des dernières années. Fort de la légitimité tirée de l’élection d’hier, le bureau fédéral va rapidement descendre sur le terrain pour rassurer la famille du football et envoyer un signal fort en direction des acteurs du football. Les attentes sont nombreuses et elles ne pourront pas êtres satisfaites en un jour.

Kheireddine Zetchi et les membres du bureau fédéral ont eu un aperçu de la difficulté de la tâche qui les attend. Ils ont précipité le changement. Ce dernier fait toujours peur aux tenants du statu quo. Un jour, il faudra bien les déloger. Ce serait bien que cela commence avec l’arrivée de la nouvelle équipe dirigeante à la tête de la FAF. Quelque part, le jeu est biaisé. Zetchi et le bureau fédéral ne doivent pas se laisser piéger ou accepter les compromis. Vaste programme qu’il faudra quand même appliquer avec ou sans l’accord des récalcitrants.