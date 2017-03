Réagissez

Le délai de dépôt des candidatures pour les élections de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) expire aujourd’hui à 18h.

A trois jours de l’AG élective prévue jeudi 9 mars à l’Agence nationale algérienne des activités et loisirs jeunesse (ANAALJ) de Zéralda, aucun nom n’a filtré pour la succession du président sortant, Ammar Bouras. Idem pour la course aux postes de membres du bureau exécutif. Au moment où nous mettons sous presse, seuls Yacine Louial et Kamel Benmissi ont exprimé leur intention de briguer le poste de président, sans pour autant déposer leurs candidatures.

En clair, ça ne se bouscule pas au portillon dans la mesure où certains candidats ont fait marche arrière pour diverses raisons. En attendant les noms des prétendants, c’est le revenant secrétaire général Arezki Azzaoune qui va chapeauter le déroulement de l’AGE. Une assemblée qui fait débat depuis quelques semaines, intérêt oblige. Selon des sources sûres, les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports sont intervenus pour remettre en fonction les micro-ordinateurs de la FAA et récupérer toutes les données, après une tentative de formatage des appareils en question qui a fini par tourner court. Interrogé sur la prochaine AGE, Ali Hakkoumi ancien DTN et entraîneur national d’athlétisme s’explique : «En premier lieu, je tiens à remercier le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a réagi vigoureusement pour mettre de l’ordre en sein des fédérations sportives.

Concernant l’AGE de la FAA, les prochains élus pour le mandat 2017- 2020 doivent travailler à l’opposé de ce qui a été fait jusqu’ici, en bannissant la marginalisation et la mise à l’écart des compétences. Les élus ont la confiance des associations pour développer l’athlétisme et non pas de privilégier les voyages. Le MJS doit être regardant sur les dossiers de sortie. La priorité des priorités est de rassembler la famille de l’athlétisme qui a été totalement décimée. L’autre priorité est de mettre fin à la déperdition des jeunes talents». Pour rappel, le Dr Hakkoumi qui a enseigné à l’ISTS de Dély Ibrahim a rejoint l’université Kasdi Merbah de Ouargla pour la même

mission.