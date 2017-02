Réagissez

Stade de 1er novembre de Tizi-Ouzou

Arbitres : Benbrahem, Hamlaoui et Allaoua.

expuls : Bekakchi (80’) JSS

JSK : Boultif, Redouani, Ferhani, Berchiche, Rial, Tettou, Aiboud (Zerguine 45’), Benaldjia, Mebarki (Baiteche 68’), Boualouidet

Entr. : Rahmouni et Moussouni

JSS : Djemili, Toubal, Bekakchi, Salah, Bapidi, Bousmaha, Belalam, Merbah, Djallit (Saâd 68’), Sayah (Bourdim 45’), Hamia (Zaidi 73’)

Entr. : Khouda

Les Canaris ont été accrochés, encore une fois, hier, au stade de 1er novembre de Tizi-Ouzou, par la JS Saoura. Ils signent ainsi leur énième semi-échec à domicile et compliquent leur position dans le classement pour le reste de l’exercice. La JSK est ainsi toujours menacée de relégation. La rencontre a commencé, tambours battant, notamment du coté des locaux qui ont tenté de cueillir à froid leurs vis-à-vis. Mais, sans toutefois parvenir à concrétiser en dépit de multiples actions nettes de scorer, l’œuvre de Raiah, Mebarki, Boualouidet et Rial. Réagissant aux assauts des Canaris, la JSS rate à deux reprises l’ouverture du score par Hamia (22’) et Djallit (35’). Au retour des vestiaires, l’entraîneur de la JSK, Mourad Rahmouni tout comme celui de la JSS, Karim Khouda, ont opéré des changements tout juste au début de la seconde partie. Le jeu reste équilibré avec une légère domination des locaux qui ont continué dans leur désir ardu à ouvrir la marque devant la défense des visiteurs, bien structurée au tour de Toubal, Salah et Bekakchi. Mebarki, Yettou et Rial ont essayé de surprendre le gardien de la JSS à la 55’, 64 et 76’, mais sans résultat. Le score reste inchangé jusqu’à la fin des débats et la JSS revient de Tizi-Ouzou avec un précieux point dans les bagages.