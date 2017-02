Les canaris réussissent un exploit

Réagissez

Boulaïdet auteur d’un doublé participe à la...

Stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou

Arbitre : Merouane Saad, Mohsein Bensalem, Nasreddine Djouadi (Tunisie)

Buts : Boulaouidat (21’ Sp et 62’), Berchiche (26’), Mebarki (72’) JSK

Averts : Mulbah, Koulibaly (Monrovia CB)

JSK : Boultif, Redouani, Ferhani, Rial, Berchiche, Yettou, Raih, Aiboud (Djerrar 82’), Mebarki, Benaldjia (Medjkane 67’), Boulaouidet (Zerguine 86’)

Entr. : Rahmouni

Monrovia CB : Koulibaly, Blapoh, Swaray, Mulbah, Sakoh, Blade, Weah, Fouciah (Anduws 27’), Jee (Boe 82’), Nimely (Jackson 46’), Koon

Entr. : Sarploh

Battu lourdement au match aller, il y’a une semaine, les canaris de la JSK ont réussi l’exploit de se qualifier aux 16e de finale de de la coupe de la CAF, en battant lourdement le Monrovia CB. Décidé à rattraper leur retard, les canaris avec un système ultra-offensif entament la partie tambour battant, mettant la pression sur la défense Libérienne. Il n’a pas d’ailleurs fallu attendre longtemps pour voir la première tentative des Kabyle signée Ferhani (3’), suivie d’une autre de Mebarki (6’) et de Yettou (7’) sans toutefois parvenir à concrétiser. Les visiteurs ont réagi aux assauts des Kabyles par une contre-attaque à la 9e mais sans inquiéter outre mesure le gardien Boultif. Puis, on a assisté à une domination de bout en bout des Canaris qui ont réussi à ouvrir le score par un but signé Boulaouidet qui a transformé un penalty à la 20’, suite à une faute de main d’un défenseur Libérien.

Six minutes plus tard, les poulains du nouvel entraîneur Mourad Rahmouni parviennent à doubler la marque sur un corner de Mebarki vers Berchiche qui de la tête parvient à mettre le cuir au fonds des filets. La domination de la JSK et les tentatives se succèdent jusqu’à la fin du premier half, sans pour autant ajouter ce 3e but. En seconde période et après des ratages successifs, Boulaouidet servit sur un plateau par Benaldjia réussi un doublé et offre un troisième but pour la JSK, à la 62’. Il ne manquait plus qu’un quatrième but pour que la JSK réussisse l’exploit de se qualifier. Et c’est sur une belle réalisation de Mebarki, dix minutes plus tard que la JSK fini par remonter son retard au score, prenant même option pour la qualification, qu’elle obtient finalement au bout d’un match, même si le score aurait pu être plus lourd, avec un cinquième but raté par Redouani à la 85e.

Au prochain tour (16e de finale), les canaris affronteront l’Etoile du Congo, en aller et retour prévu au mois de Mars prochain.