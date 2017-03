Réagissez

Dure sera la tâche de la JSK face au tenant du titre

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé, hier matin en son siège au Caire (Egypte), au tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de la Confédération africaine.

Un tirage au sort qui est loin d’être favorable à un des deux représentants algériens dans cette compétition africaine, la JS Kabylie, en l’occurrence qui hérite d’un sérieux prétendant et pas des moindres, le tenant du titre le Tout Puissant Mazembe (RDC). Eliminés le week-end dernier aux portes de la phase de poules de la Ligue des champions par un inconnu, le Caps United du Zimbabwe, les Congolais retrouvent de nouveau l’Algérie et la JSK pour l’affiche de ces 16es de finale de la Coupe de la CAF.

Et pour cause : cette affiche mettra aux prises deux des formations les plus titrées à l’échelle continentale avec 12 titres africains (6 trophées chacune), pour la troisième double confrontation qui opposera les deux ogres d’Afrique. La première remonte à l’an 2000, en 8e de finale de la Coupe de la CAF. Les Canaris avaient écrasé le TPM à l’aller (5-0), avant de s’incliner à Lubumbashi (2-0).

Cette saison- là, la JSK décrochera son premier titre en Coupe de la CAF. 10 ans plus tard, les deux formations se retrouvent en demi-finale de la Ligue des champions, et c’est Mazembe qui se hissera en finale, en battant la JSK à l’aller (3-1) avant d’imposer le nul à Tizi Ouzou (0-0). Le TPM sera sacré par la suite champion d’Afrique. Dans ce registre, il faut noter que les Congolais sont habitués à affronter des adversaires algériens, et qui du reste lui réussissent bien ces dernières années, à l’image des deux derniers titres successifs décrochés respectivement face à l’USMA en Ligue des champions (2015) et au MOB, en Coupe de la CAF (2016). Le match aller TP Mazembe-JSK est prévu entre le 7 et le 9 avril prochain à Lubumbashi, alors que la joute retour se disputera à Tizi Ouzou, une semaine plus tard.

Tirage clément pour le Doyen

Le second représentant algérien dans ces 16es de finale bis de la Coupe de la Confédération, le Mouloudia d’Alger, a hérité d’un adversaire prenable, à savoir les Tanzaniens de Youngs Africans. Habitués de la compétition africaine ces dernières années, les Tanzaniens n’ont jamais pu s’imposer sur le continent. Eliminés de la phase des poules de la Ligue des champions, le week-end dernier par les Zambiens de Zonaco, les Tanzaniens ne devraient pas poser trop de problèmes au MCA, surtout avec cet avantage de disputer la joute retour à Alger, une semaine après la première manche aller, prévue à Dar es Salam.