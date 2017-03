Les Canaris depuis hier soir à Brazzaville

Réagissez

C’est hier après-midi (15h), à bord d’un avion affrété par le nouveau sponsor et néanmoins filiale de Sonatrach, en l’occurrence Tassili Airlines (TAL), que les Canaris se sont envolés à destination de Brazzaville (Congo), en prévision du match aller des 16es de finale de la Coupe de la Confédération (CAF) face à la formation de l’Etoile du Congo.

Forte d’une délégation de 30 personnes, dont 20 joueurs, la JSK s’est déplacée sans son président, Mohamed Cherif Hannachi. Ce dernier a finalement décidé de charger Nassim Abderrahmane de conduire la délégation au Congo, comme c’était le cas lors du dernier déplacement au Liberia. Un match de Coupe d’Afrique qui intervient dans une conjoncture particulière pour la JSK.

Sans le moindre succès en championnat depuis l’entame de la phase retour, avec une lourde défaite lors de sa dernière sortie à Béjaïa, la JSK a même dû se «réfugier» à Alger pour préparer ce match de Coupe d’Afrique, fuyant la pression des supporters, qui ont du mal à accepter cette avant-dernière place au classement, synonyme de relégation. Mais comme un malheur ne vient jamais seul, le staff technique devra composer avec un effectif amoindri pour cause de blessures. Touhemi,

Khelili et Boulaouidat sont déjà forfait pour ce match, même si les deux derniers nommés sont du voyage à Brazzaville, le capitaine Ali Rial, quant à lui, reste incertain. Une décision sera prise à ce propos sur place quant à sa participation, d’autant que les Canaris effectueront deux séances d’entraînement à Brazzaville : la première aujourd’hui, et la seconde demain à l’heure du match (15h30) au stade Alphonse Masamba, qui abritera la rencontre face à l’Etoile du Congo.

Un adversaire qui carbure bien en championnat, en témoigne sa dernière victoire en déplacement (0-3) en match de la 19e journée du championnat du Congo, et qui lui vaut une place de dauphin au classement. Tout le contraire des Canaris qui, bien que la Coupe de la CAF ne constitue plus un objectif, auront le devoir de limiter les dégâts et de faire honneur aux couleurs du club aux 6 étoiles.