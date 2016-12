Les Canaris déchantent

Réagissez

Stade de 1er Novembre de Tizi Ouzou

Arbitres : Aouina S, Benaïssa et Aouina F.

But : Gharbi (22’ OM)

Averts. : Guemroud, Ziaya, Harbache, Ferhani (JSK). Bouchida (OM)

Expuls. : Herbache (87’)



JSK : Asselah, Redouani, Ferhani, Berchiche, Rial, Yettou, Harbache, Renaï (Mebarki 30’), Boulaouidat, Guemroud (Benkabilia 30’), Ziaïa (Tafni 74’).

Entr. : Hidoussi



O M : Lamraoui, Ouchene, Lamara, Boubekeur, Sadoune, Bouchida, Benkhenchouche (Hariat 76’), Addadi, Gharbi, Lamhene ( Hamia 52’) et Banouh ( Rachedi)

Entr. : Slimani.

La JSK a été piégée, hier, dans ses bases, au stade de 1er Novembre, par la formation de l’O Médéa repartie de Tizi Ouzou avec les trois points d’une précieuse victoire dans les bagages.

Un coup dur pour les Canaris qui n’ont réalisé aucune victoire à domicile depuis le début de l’exercice. Les visiteurs se sont montrés plus entreprenants dès le début de la rencontre, allant même taquiner la défense kabyle à plusieurs reprises. Réagissant aux assauts des visiteurs, les locaux ont essayé de porter le danger dans camps adverse par l’intermédiaire de Guemroud, mais sans toutefois parvenir à inquiéter outre mesure le portier Lamraoui. Au contraire, ce sont les protégés de l’entraîneur Slimani qui ont réussi à ouvrir la marque par Gharbi (22’). Cette concrétisation a donné des ailes aux Médéens pour maintenir leurs offensives et tenter, maintes fois, de doubler la mise.

Quelques instants plus tard, sentant sans doute le danger, l’entraîneur de la JSK opère deux changements prématurés, en incorporant Benkablia et Mebarki. Durant la deuxième période, les visiteurs ont continué sur leur lancée dans l’optique de doubler la mise. Ils ont tenté quelques actions qui ont failli surprendre la défense des Jaune et Vert. Par la suite, les Boulaouidat, Yettou et même Berchiche se sont rués en attaque pour essayer de se créer des actions susceptibles de rétablir l’équilibre, mais en vain.