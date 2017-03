Les Canaris au finish

Réagissez

La joie des Canaris après une difficile qualification

Stade du 1er Novembre

Arbitres : Mohamed El Hanafy, Mahmoud Abouelregal et Ahmed Hossam Eldin (Egypte)

But : Boulaouidat (90’)

AvertS : Redouani (JSK) - N’goma (Etoile du Congo)

JSK : Asselah, Ferhani (Berchiche 45’), Redouani, Tizi Bouali, Guemroud, Yettou, Raiah, Benaldjia (Baiteche 59’), Zerguine, Aiboud, Mebarki (Boulaouidat 54’)

Entr. : Rahmouni et Moussouni

Etoile du Congo : Udzila, Oudzoui, Dibekou, Bonglo, Ondougo, Matoudo, Eton M’bane (Filon Ocenbon 56’), N’goma ( Ngapa 78’), Biassadila, Dangua, Oyoy Toury

Entr. : Nagatsono

La rencontre débute avec un pressing constant imposé par les Canaris. D’ailleurs, à la 2’ seulement, Mebarki annonce la couleur par un tir puissant, qui passe légèrement à côté du cadre. Dès lors, les Jaune et Vert tentent d’ouvrir la marque par de nombreuses actions dangereuses, mais sans y parvenir. Les occasions côté JSK se multiplient. Mebarki (16’), Benaldjia (21’), Zerguine (22’ et 36’), Mebarki (31’) tentent tour à tour leurs chances, sans pour autant réussir à battre le portier et les défenseurs congolais. Ces derniers arrivent tant bien que mal à préserver leur cage vierge, en se contentant de défendre, tout en procédant par des contre-attaques, comme celles menées par Biassadila (18’ et 33’), mais sans inquiéter le portier Malik Asselah.

Même scénario en seconde période, avec une JSK qui attaque et domine, et des Congolais qui défendent. Les Canaris loupent plusieurs occasions, dont la plus nette à la 75’ qui est l’œuvre du rentrant Boulaouidat. Il rate le cadre, alors qu’il est pratiquement seul face au portier congolais. Ce même Boulaouidat réussit à délivrer tout les supporters de la JSK à l’ultime minute, en inscrivant le but de la qualification au prochain tour, d’un coup franc magistral.