Les Canaris à la quête d’un miracle

Réagissez

Les Canaris doivent inscrire au moins 3 buts pour espérer se...

Entamant très mal son retour dans la compétition africaine, six ans après sa dernière participation, la JS Kabylie, la formation algérienne la plus titrée au niveau continentale avec ses six trophées, aura besoin d’un miracle pour passer le cap de ce premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine, en affrontant ce soir à partir de 18h, au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, le Monrovia Club Breweries FC du Libéria en match retour.

Sévèrement battue la semaine dernière par la très modeste formation libérienne (3-0), la JSK devra se réveiller et aura besoin d’inscrire au moins trois buts pour niveler la marque et espérer une qualification dans la séance des tirs au but. Un scénario qui semble difficile à réaliser pour les protégés du duo Moussouni-Rahmouni fraîchement débarqué à la tête de la barre technique et qui, pour l’occasion, dirigera son premier match en tant qu’entraîneur du club kabyle.

Ainsi, il n’y aucun calcul à faire pour les coéquipiers du capitaine Ali Rial, car la mission est bien claire : faire au moins trois réalisations, sans encaisser le moindre but pour espérer retourner la situation et réaliser l’exploit de se qualifier après la débâcle du match aller. A cet effet, le nouveau staff technique de la JSK et pour sa première sur le banc, jouera la carte de l’offensive, d’autant plus qu’il n’a pas d’autre choix.

Néanmoins, il faut dire que malgré la détermination du staff technique et des joueurs, la mission ne sera pas aisée, sachant que le secteur offensif demeure bien le maillon faible des Canaris cette saison, lui causant bien des soucis, notamment au niveau local et cette place de relégable au championnat. Une mission bien délicate pour les Canaris, qui ne veulent pas pour autant quitter la compétition africaine par la petite porte, pour leur retour après six années d’absence.

D’ailleurs, le plus important pour eux sera d’essayer de gagner ce match pour le moral, même s’il n’y a pas de qualification derrière. C’est d’ailleurs le principal objectif du duo Rahmouni-Moussouni qui veut réussir sa première à la tête de la barre technique avec un succès, avant d’aborder sa principal mission, qui consiste au sauvetage de la JSK en championnat, et cette très sérieuse menace qui pèse sur elle.

Côté effectif, des changements dans le onze qui avait pris part à la joute aller, la semaine dernière. Ainsi, le portier international Malik Asselah, auteur d’une bourde monumentale au match aller et qui n’a repris les entraînements que jeudi en raison d’une blessure au genou, cédera sa place à Boltif, le second portier. Absent lors de la joute aller pour cause de blessure, le latéral de la sélection militaire, Houari Ferhani pourrait tenir cette fois-ci sa place, au moment où le staff compte mettre le paquet en alignant quatre attaquants d’entrée dans l’espoir de remonter le retard au score.

Enfin, il est à noter que les Canaris auront un avantage côté fraîcheur physique, puisque leur adversaire du jour, le Monrovia Breweries FC attendu jeudi à Tizi Ouzou, n’a pu rallier la ville des Genêts qu’hier, 24 heures seulement avant l’empoignade, au terme d’un long et fatiguant voyage avec plusieurs escales.