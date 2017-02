Les bilans approuvés à la majorité

Réagissez

C’est sans aucune difficulté que les bilans moral et financier de l’année 2016 ont été adoptés par les membres de l’assemblée générale de la Ligue de football professionnel (LFP), lors de l’AG ordinaire qui s’est déroulée hier en fin d’après-midi au Centre technique national de Sidi Moussa. Sur les 37 membres présents (sur un ensemble de 41 membres), seuls quelques-uns n’ont pas levé la main. Le ministère avait pourtant rappelé à l’ensemble des instances sportives qu’en application du décret exécutif 14-330 du 27 novembre 2014 relatif au fonctionnement des Fédérations sportives, le vote des bilans doit se faire à bulletins secrets et non à main levée. En tout cas, le président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, a signalé que l’AGO s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Il a énuméré, pour l’occasion, les chantiers qui devront être lancés prochainement. On citera l’organisation d’un séminaire sur la vulgarisation et la maîtrise de la procédure de la demande de la licence «On line» qui entrera en vigueur à compter de la saison 2017/2018, l’organisation d’un séminaire sur les modalités pratiques et réglementaires concernant l’opération d’ouverture du capital, son augmentation et sa réduction ainsi que la formation dont bénéficieront les employés de la Ligue. A noter, par ailleurs, que la LFP a indiqué, dans son rapport, qu’«au sujet du contrôle antidopage, le rapport souligne que 852 joueurs pour 205 rencontres ont été contrôlés, dont 79 hors compétitions. Deux joueurs ont été contrôlés positifs». L’instance que dirige Kerbadj n’a pas cité pour l’instant les noms des deux joueurs.