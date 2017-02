Les bilans adoptés à l’unanimité

Réagissez

Les membres de l’AG ont adopté à l’unanimité les bilans moral et financier

La Fédération algérienne de football (FAF) a tenu hier matin, à Sidi Moussa, son assemblée générale ordinaire au cours de laquelle les bilans moral et financier de l’exercice 2016, ainsi que celui du mandat du président Mohamed Raouraoua, ont été adoptés à l’unanimité par les membres de l’AG présents.

Après allocution du président Raouraoua et constatation que le quorum était atteint avec 97 présents sur 104 membres, les travaux de l’AGO ont commencé avec la décoration de l’Ordre du mérite de certains dirigeants et acteurs du football (dont certains ne sont plus de ce monde) pour services rendus. Ainsi, neuf membres ont eu cette distinction.

Il s’agit dans l’ordre de Mehieddine Khalef (JSK – EN), Mourad Abdelouaheb (CRB – EN), Tahar Remmache (CABBA), Kacem Elimam (MCO), Hakim Serrar (ESS-EN), Mohamed Bellagha (LW Batna), Mohamed Mimoun (ancien arbitre), Mohamed Benouza (arbitre), Ahmed Achour (journaliste). Après élection du bureau de session composé de MM. Saker, Saou et Bensekrane, le président de la FAF a ensuite fait le bilan de son mandat, affirmant qu’il a toujours travaillé pour le développement du football national, même s’il a reconnu au passage qu’il a échoué dans certains aspects.

Pour lui, la responsabilité est partagée car le rôle de la Fédération est avant tout d’assurer les moyens financiers et logistiques aux équipes nationales. Sur ce point, Raouraoua remercie l’Etat pour l’aide fournie au football à travers la réalisation des infrastructures, entre autres le centre de Sidi Moussa et plusieurs stades en cours de réalisation, ainsi que l’aide accordée par la FIFA. Après quoi, les bilans moral et financier ont été adoptés à l’unanimité par les membres de l’assemblée.

Ces derniers ont également donné le quitus pour le mandat olympique du président de la FAF, accompagné par des slogans «Tous Raouraoua». La FAF a ensuite présenté le budget prévisionnel de l’année 2017 qui est de 4,5 milliards de dinars, lequel sera utilisé en deux volets : 25% pour le financement et 75% pour l’investissement.

Le budget a été lu par le membre Djahid Zefzaf et adopté à l’unanimité par les membres de l’AG. A la fin des travaux, une commission électorale composée de sept membres a été élue par la majorité écrasante pour préparer l’AG élective, prévue le 20 mars prochain. Cette commission est composée de MM. Ali Baâmeur (président de la Ligue régionale de Ouargla), Hassan Hammar (président de l’ES Sétif), Mohamed Zerouati (président de la JS Saoura), Mohamed El Morro (président de l’ASM Oran), Rachid Oukali (président de la Ligue de wilaya d’Alger), Miloud Ghorbal (président de la Ligue de wilaya d’Oran) et Mohamed Khebbouz (président de la Ligue de wilaya de Bordj Bou Arréridj). La commission des inventaires de fin de mandat sera, elle, composée de MM. Noureddine Boulefaat (président de la Ligue régionale d’Alger), Mohamed Guernouz (président de la Ligue régionale de Blida) et Farid Hassissen (président du MO Béjaïa).