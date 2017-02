Les benjamines du RT Aïn El Turck décrochent le titre

Réagissez

Fidèle à sa réputation de club formateur des jeunes talents, le Raed Tarbaoui de Aïn El Turck vient, une nouvelle fois, de damer le pion aux clubs huppés et mieux lotis sur le plan financier, et ce, en remportant de belle manière le titre national de champion d’Algérie.

C’est au niveau de la piscine semi-olympique de Bouguirat, à quelques encablures de Mostaganem, que les épreuves du championnat national des jeunes catégories, benjamines et benjamins, se sont déroulées durant trois jours successifs, et ce, du jeudi 2 au samedi 4 février 2017.

Soulignons que les meilleurs clubs du territoire national étaient représentés par leur élite et les concurrents furent confrontés dans les nombreuses séries (50-100-200-400 et 1500 m) et dans les disciplines spécifiques, en nage libre, dos, papillon et autres courses de relais. Finalement, c’est le représentant de la wilaya d’Oran, en l’occurrence le RT Aïn El Turck, qui remporta le trophée national, et ce, chez les benjamines, avec 7 médailles dont 5 en or, 1 en argent et 1 en bronze. La seconde place sur le podium est revenue au SN El Biar (3 or, 3 argent et 4 bronze), alors que le Groupement sportif des Pétroliers (GSP) a accédé à la 3e marche en totalisant 2 médailles d’or, 3 d’argent et 4 de bronze.