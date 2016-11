Réagissez

Les attaquants du MOB doivent se montrer plus efficaces pour prétendre au sacre

Une semaine seulement après avoir été tenus en échec sur un score de parité de 1-1, dans un match qui s’est joué au stade Mustapha Tchaker de Blida, voilà que les Crabes du MOB sont appelés à relever le défi et réussir un exploit historique : remporter leur premier sacre sur le plan continental à l’occasion de cette manche retour de la finale de la Coupe de la CAF devant le TP Mazembe, dans le stade de la ville de Lubumbashi.

Un match important et particulier dans la mesure où il s’agit d’un rendez-vous historique pour les poulains du coach Nasser Sendjak, qui rêvent du sacre et d’un premier titre sur le plan continental.

Depuis jeudi dernier à Lubumbashi, les Béjaouis ont bénéficié de tous les moyens pour réussir un bon résultat et renverser la situation afin de revenir avec le sacre, et ce, en dépit des conditions climatiques qui pourraient jouer un mauvais tour aux Algériens. Les camarades du capitaine Yaya se sont bien préparés tout au long de la semaine dernière avec notamment le stage à Sidi Moussa au lendemain de la rencontre aller où le coach Sendjak a procédé aux réglages nécessaires, tout en insistant sur l’efficacité offensive pour éviter une mauvaise surprise et, par la même, espérer remporter le titre.

Les joueurs, quant à eux, affichent une grande détermination à relever le défi et contrer cette équipe des Corbeaux du Tout Puissant Mazembe chez elle, en adoptant une stratégie qui leur permettra de revenir avec le trophée, et ce, en marquant d’entrée et en semant le doute dans le camp des Congolais.

La victoire est quasiment nécessaire pour décrocher ce trophée. En dépit de la difficulté de la tâche, le coach du MOB a déclaré : «Nous allons disputer un match difficile devant une équipe du TP Mazembe qui sera soutenue par ses milliers de fans et sur son terrain. De notre côté, on croit en nos chances de relever le défi et remporter le sacre. On a préparé notre stratégie, en étudiant minutieusement le jeu de notre adversaire afin de bien exploiter ses points faibles pour remporter la coupe.»

Sur le plan des effectifs, les Béjaouis seront amoindris par l’absence de trois joueurs, à savoir Lakhdari et Benmelouka (suspendus) et Touati (raisons personnelles). Baâouli devrait être reconduit dans l’axe aux côtés de Sidibé, comme ce fut le cas lors de la manche aller, tandis que des changements ne sont pas à écarter sur le plan offensif. Cette rencontre sera officiée par un trio d’arbitres sénégalais conduit par Malang Diedhiou, assisté de Djibril Camara et El Hadji Malick Samba.