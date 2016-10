Réagissez

Accrochés lors de la phase des poules par les Congolais, les...

Les Béjaouis du MOB ont une opportunité en or d’entrer dans l’histoire et d’accrocher un premier titre continental à l’occasion de leur double confrontation en finale de la Coupe de la CAF, en affrontant ce soir (20h30) au stade Mustapha Tchaker de Blida les Congolais de TP Mazembe dans un match difficile pour les deux formations, d’autant plus que chaque équipe veut prendre une option pour le sacre avant la manche retour.

Si les Congolais ont l’habitude de disputer de telles rencontres, eux qui en sont à leur dixième finale de l’histoire du club en compétition africaine, pour les Crabes il s’agit là de leur première finale sur le plan continental, après avoir réussi un parcours exemplaire, défiant tous les pronostics et en écartant sur leur chemin des grosses cylindrées, à l’image de l’ES Tunis et le FUS de Rabat. De ce fait, les poulains du coach Nasser Sendjak ne comptent pas laisser les choses au hasard et faire de la figuration maintenant qu’ils sont en finale, affichant une grande détermination à faire de leur mieux pour s’imposer et prendre une marge sécurisante en prévision de la manche retour prévue le 6 novembre prochain à Lubumbashi, en RD Congo.

La direction du club ainsi que le staff technique ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour réussir une bonne préparation, et ce, avec le mini-stage effectué dans la ville tunisienne de Sousse où le coach Sendjak a bien profité pour procéder aux réglages nécessaires avant de s’installer depuis mardi dernier au CTN de Sidi Moussa pour la mise au vert d’avant-match et assurer le maximum de concentration pour les joueurs, qui ont effectué l’ultime séance d’entraînement hier vendredi à Sidi Moussa.

Jeudi, les Béjaouis se sont entraînés sur le terrain principal de Tchaker où les joueurs ont pris leurs repères pour espérer réussir un bon résultat dans la mesure où nous avons constaté une bonne concentration chez les Crabes qui ne jurent que par la victoire, avec l’optique de prendre option avant la finale retour. Les Congolais, de leur côté, comptent s’offrir un autre titre africain après celui de la saison écoulée, étant les détenteurs du trophée de la Ligue des champions, remportée face à un autre adversaire algérien, l’USM Alger en l’occurrence. Une finale historique, comme le notera le coach des Crabes Nasser Sendjak : «Nous allons disputer un match historique ; tous les joueurs sont motivés pour réussir un bon résultat. Nous n’aurons pas la tâche facile devant une équipe de TP Mazembe qui n’est plus à présenter. Mais la volonté de réussir un bon résultat va faire la différence et nous sommes décidés à relever le défi et à remporter une belle victoire ce soir à Blida.»