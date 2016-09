Réagissez

Le CSC et le MOB à la quête de leur premier succès de...

Le CSC et le MOB à la quête de leur premier succès de la saison

Le stade Chahid Hamlaoui de Constantine abritera ce soir (21h) une rencontre au sommet entre la formation du CSC et le MO Béjaïa en clôture de la 3e journée du championnat de la Ligue 1.

Un match qui s’annonce déjà capital pour les deux équipes qui visent une victoire, notamment les Crabes du MOB qui restent sur deux matches sans succès. Les Béjaouis ont bien exploité la trêve observée par le championnat le week-end écoulé pour recharger leurs batteries, tandis que les Constantinois ne veulent pas rater cette opportunité d’évoluer à domicile et devant leur public pour arracher les 3 points et améliorer leur classement, bien que les absences de certains éléments, à l’image de Cedric, Meghni et les autres sera un grand handicap.

Le coach du MOB, Nasser Sendjak, a bien préparé ses troupes tout au long de la semaine, tablant sur une bonne réaction pour espérer décrocher les 3 points : «Nous sommes conscients de ce qui nous attend et décidés à relever le défi car les joueurs ne veulent pas enchaîner un autre match sans victoire. Un succès est important pour nous avant de disputer le match de la Coupe de la CAF face au FUS de Rabat. De ce fait, on doit prendre les choses très au sérieux et éviter de refaire les mêmes erreurs.»

Sur le plan effectif, les béjaouis seront amoindris par l’absence de Salhi et Khadir (blessés), alors que Bentayeb est désormais qualifié pour le championnat. Il est à signaler que le MOB s’est opposé à la qualification de l’attaquant N’Doye au sein de CS Sfax, étant donné qu’il est toujours sous contrat avec le MOB. Les Béjaouis effectueront un stage de préparation de trois jours (20 au 22 septembre) au niveau du CTN de Sidi Moussa pour préparer le match retour de la demi-finale de la Coupe de la CAF face au FUS de Rabat.