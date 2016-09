Réagissez

Le MOB s’est préparé au Centre technique de Sidi...

Les Béjaouis du MOB auront, aujourd’hui, rendez-vous avec l’histoire à l’occasion de la manche retour de la demi-finale de la Coupe de la CAF ; ils affronteront le FUS de Rabat au stade Moulay El Hassan ce soir à 22h.

Un match qui s’annonce important pour les camarades de Rahal dans la mesure où ils se trouvent à 90 minutes d’une finale historique. En prévision de ce match, les Béjaouis se trouvent depuis avant-hier à Rabat pour préparer ce rendez-vous, d’autant plus que les poulains du coach Sendjak affichent un grand optimisme d’aller en finale et de réussir un exploit historique. Avant de se rendre au Maroc, les Crabes avaient effectué un stage de trois jours au Centre technique de Sidi Moussa ; le staff technique a bien profité de cette opportunité pour apporter les correctifs qui s’imposent et trouver les mécanismes nécessaires pour réussir le meilleur résultat possible. Ainsi, vu l’importance de ce match, le coach Sendjak a demandé à ses joueurs de bien réagir et d’éviter de refaire les mêmes erreurs, surtout que cela pourrait leur coûter cher lors de cette rencontre retour.

Tenus en échec il y a une semaine au stade de l’UMA (0-0), les Béjaouis veulent réaliser l’exploit d’atteindre la finale pour une première participation à une compétition africaine, surtout qu’ils ont gardé leur cage vierge lors de cette première rencontre. A propos de ce match, le premier responsable de la barre technique a déclaré : «Je pense que nous sommes aptes sur tous les plans pour affronter le FUS de Rabat, vu la préparation que nous avons effectuée. Les joueurs affichent un grand optimisme de relever le défi et de réussir un exploit historique. Certes, la tâche s’annonce difficile, mais on est conscients de ce qui nous attend et on ne va pas se laisser faire.»

Côté effectif, les Béjaouis seront amoindris suite à l’absence du défenseur Lakhdari pour cause de suspension automatique, mais Benmelouka sera de retour. La direction du club a promis une prime de 50 millions de centimes aux joueurs en cas de qualification.