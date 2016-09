Réagissez

L’équipe du MOB vise la qualification

Le MO Béjaïa renouera ce soir avec la compétition africaine à l’occasion de la demi-finale aller qui va l’opposer au club marocain FUS de Rabat au stade de l’Unité maghrébine à partir de 22h.

Un match qui revêt d’une grande importance pour les camarades de Rahal, dans la mesure où une belle victoire leur permettra d’aborder la manche retour avec un moral au beau fixe dans l’optique d’une qualification historique en finale. Après le bon résultat en championnat lors de la précédente journée, les Crabes du MOB se sont bien préparés durant la semaine avec le programme mis en place par le staff technique puisque le coach Sendjak a tenu à miser sur l’efficacité offensive en demandant aux joueurs de se montrer à la hauteur et de ne pas refaire les erreurs déjà commises lors des rencontres du championnat.

Sendjak, qui semble conscient de l’importance de ce rendez-vous, a procédé à quelques réglages, notamment en milieu de terrain dans le but de monopoliser le ballon et créer le surnombre en attaque afin de permettre à l’équipe d’être à la hauteur et de faire la différence. Les joueurs, quant à eux, affichent une grande détermination à prendre une option pour la qualification à la finale et empocher les trois points avec l’art et la manière.

Cependant, la tâche ne s’annonce pas facile pour les camarades du gardien Rahmani dans la mesure où la formation de FUS de Rabat se déplacera à Béjaïa avec le seul objectif d’éviter la défaite et de réussir un bon résultat. Le coach Sendjak a tenu à mettre en garde ses poulains en déclarant à propos de cette rencontre : «Nous allons disputer un match historique et les joueurs sont motivés pour remporter une belle victoire en dépit de la difficulté de la tâche.

On a effectué une bonne préparation et je suis convaincu que nous serons à la hauteur et l’avantage du terrain et du public pourrait jouer un rôle positif.» Les Béjaouis seront amoindris par l’absence de Yesli et Benmelouka pour cause de blessures, alors que Salhi et Khadir seront de retour. Les Marocains sont arrivés hier et les dirigeants du MOB étaient à leur accueil à l’aéroport Soummam-Abane Ramdane. La vente des billets aura lieu ce matin au niveau du complexe OPOW.