Les Béjaouis se compliquent la tâche

Une mission difficile attend les Béjaouis dans une semaine...

Le MOB a fait match nul (1 - 1), hier soir, dans un stade de Blida dont une partie des tribunes était vide, face au TP Mazembe dans la finale «aller» de la Coupe de la Confédération.

Rahmani et ses coéquipiers pourront avoir des regrets vu qu’il y avait la place pour une victoire. Avec ce nul, la mission sera extrêmement difficile au match «retour», même si le groupe a habitué ses supporters à mieux jouer à l’extérieur. Les Béjaouis ont bien débuté la partie, exerçant un pressing très haut sur leurs adversaires. Athmani tente un premier tir, mais le gardien Gbohouo était aux aguets. Il y a eu également cette action de Ferhani (13’), mais surtout celle de Betorangal (19’) qui s’est retrouvé seul face au gardien. Mais au fur et à mesure que le temps passit, les Congolais récupéraient du terrain.

La première occasion du TPM a survenue à la 28’ lorsque Kalaba a tenté, à l’intérieur des 18, de créer le danger. Le jeu s’est concentré par la suite au milieu du terrain. L’incursion de Rahal à la 36’ n’a rien donné. Mais à la 42’, sur un contre, et suite à une erreur du défenseur Baouali, Assale se retrouve face à face avec le gardien Rahmani qui l’a fauché. L’arbitre n’hésite pas à siffler un penalty transformé par Mpangi. La première mi-temps s’est terminée sur ce score d’un but à zéro en faveur des Congolais.

De retour des vestiaires, c’est Mazembe qui a failli doubler la marque grâce à une action de Mpangi (47’). Les Béjaouis, assommés par le but encaissé, tentent de réagir, mais en vain. Ce n’est qu’à la 66’ qu’ils arrivent à tranpercer les filets du gardien Gbohouo lorsque Yaya exécute magistralement un coup franc direct.

Ce même Yaya rate un second but à la 72’ lorsqu’il s’est retrouvé seul face au gardien. Il récidive une nouvelle fois quelques minutes plus tard (87’), mais toujours sans résultat. Le match s’est terminé finalement sur ce résultat d’un but partout. Le match retour est prévu à Lubumbashi le 6 novembre prochain, à 16h30, heure locale. Il sera arbitré par un trio sénégalais, en l’occurrence Malang Diedhiou Sénégal, assisté de Djibril Camara et El Hadji Malick Samba.