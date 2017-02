Les Béjaouis retrouvent le podium

Réagissez

La JSM Béjaïa n’a pas raté l’opportunité de recevoir le WA Boufarik vendredi dernier en l’absence du public pour renouer avec la victoire en s’imposant sur le score de 3-0, grâce notamment à un doublé de la nouvelle coqueluche Rebouh, qui a rejoint le club durant la période hivernale.

Un succès qui a permis aux Béjaouis de retrouver le podium en s’emparant de la deuxième place avec 31 points, tout en profitant des faux pas de l’US Biskra et de l’USM Blida, battues respectivement par la JSMS et le PAC, et la défaite concédée à domicile par le CA Bordj Bou Arréridj devant l’ASMO. A la fin du match, le coach Ifticène a été soulagé : «Je pense que cette victoire est venue au bon moment dans la mesure où nous avons mis un terme à deux défaites concédées devant le GC Mascara et l’US Biskra. Nous avons fourni une belle prestation et on a évité de retomber dans les mêmes erreurs. La volonté des joueurs a fait la différence et je dois dire que la suite du parcours ne sera pas facile car on doit rester mobilisés et sereins pour espérer réaliser notre objectif à la fin de la saison.» Il est signaler que les béjaouis reprendront le chemin des entraînements cet après-midi pour préparer le rendez-vous de ce week-end face à l’ASMO dans le cadre de la 20e journée du championnat de Ligue 2.