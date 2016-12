Les Béjaouis condamnés au succès

Réagissez

Soumis à un parcours marathonien depuis le week-end écoulé, et ayant chuté lourdement lors de la précédente rencontre face à l’ES Sétif, les Crabes du MO Béjaïa vont retrouver le stade de 8 Mai 1945 de Sétif cet après-midi à l’occasion de la rencontre de mise à jour du calendrier où ils affronteront le MC Alger dans un match difficile et capital.

Occupant la dernière place du classement avec sept points seulement, les Béjaouis n’ont pas droit à un autre faux-pas puisqu’ils doivent impérativement empocher les trois points pour garder l’espoir de remonter dans le classement et terminer cette phase aller dans une position honorable. Le staff technique, sous la conduite de Youcef Bouzidi, a décidé de se préparer à Sétif pour éviter la fatigue et s’éloigner de la pression, d’autant plus que les joueurs ont besoin de sérénité pour bien réagir.

A propos de cette rencontre, le capitaine du MOB, Ferhat, dira : «C’est un match capital que nous devrons remporter pour amorcer le déclic et sortir de cette mauvaise situation dans laquelle on se trouve. Ce sera difficile devant une équipe du MCA qui vise un bon résultat elle aussi. Malgré le fait que nous allons jouer à l’extérieur et en l’absence du public, on est déterminés à faire le maximum pour nous imposer.» A noter que le MOB sera amoindri par les absences de Khadir (suspendu) et Yaya (convalescent). Des changements seront opérés dans l’équipe-type par Bouzidi.

Le doyen veut le fauteuil

Dauphin au classement, à un point seulement du leader, le MC Oran, le Mouloudia d’Alger a un très bon à coup à jouer cet après-midi au stade du 8 Mai 1945 de Sétif en affrontant le MO Béjaïa. Il s’agit d’un match plus que décisif pour les Algérois, qui ne cachent pas leurs ambitions d’aller chercher les trois points et prendre les rênes du classement.

En effet, une victoire propulsera le team de Kamel Mouassa seul en tête du classement, à deux points du MCO, mettant ainsi le Doyen en pole position pour s’adjuger le titre honorifique de champion d’hiver, à deux journées seulement du baisser de rideau sur le championnat d’élite. Une aubaine que les Algérois ne veulent rater sous aucun prétexte, d’autant plus que tous les ingrédients sont réunis pour réussir cette mission, en affrontant une équipe du MOB qui va mal, et de surcroît sur terrain neutre et sans public. A cet effet, Kamel Mouassa qui dispose de l’ensemble de son effectif aura les coudées franches pour composer son onze, même si selon les derniers échos il compte bien reconduire les mêmes joueurs qui avaient réussi à battre, vendredi dernier, le RC Relizane.