Réagissez

Les attaquants algériens évoluant en Europe affichent la grande forme à trois semaines du début de la CAN-2017 qui aura lieu au Gabon (du 15 janvier au 5 février), mettant ainsi le sélectionneur belge, Georges Leekens, dans l’embarras du choix pour dégager la liste des 23 joueurs qui représenteront le pays durant la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations

Leekens a établi une liste élargie de plus de 30 joueurs avant de faire son choix définitif. Selon nos informations, cette liste comporte plusieurs joueurs qui affichent la grande forme dans leur championnat, à commencer par les trois Algériens évoluant en Belgique, Hanni, Saadi et Belfodil. Ces trois joueurs ont encore marqué durant ce week-end et attirent l’attention du sélectionneur dans l’espoir d’arracher une place dans le quota réservé aux attaquants (8 au total). Cette situation donnera au coach Leekens à réfléchir par deux fois avant de prendre une décision, sachant que d’autres joueurs qui manquaient de volume de jeu — tel Brahim, qui affiche la grande forme depuis son retour en compétition avec son club, le FC Porto. Le métronome des Verts joue régulièrement et il en est à son quatrième but depuis son retour parmi le onze-type (sans compter le match d’hier face à Chaves), ou encore Soudani qui a inscrit récemment son 10e but de la saison avec son club Dinamo Zagreb.

Soudani, qui a raté le match face au Nigeria pour cause de blessure, sera un élément incontournable dans l’échiquier de Leekens aux côtés de Mahrez et Slimani. Il y a aussi l’attaquant lyonnais, Rachid Ghezzal, qui a également marqué contre Monaco et qui devrait constituer une pièce importance dans le choix de Leekens, tout comme l’attaquant Bounedjah, meilleur buteur avec son club Al Sadd (Qatar). En revanche, l’énigme demeure pour l’attaquant Sofiane Feghouli qui pourrait faire les frais de sa méforme avec West Ham.

Par ailleurs, un stage pour les joueurs locaux a débuté dimanche dernier pour éventuellement choisir les deux gardiens de but qui accompagneront M’bolhi au Gabon, mais aussi les quelques défenseurs en vu de renforcer l’arrière-garde des Verts qui reste le maillon faible de l’équipe nationale.