Les athlètes du MB Saïda remportent trois médailles et une coupe

Réagissez

Le MBS, la fierté des Saïdis

Les cinq athlètes du Mouloudia Baladiyate Saïda, dont quatre font partie de l’équipe nationale, ont participé au tournoi international de karaté do qui a eu lieu à Istanbul (Turquie) du 18 au 22 novembre 2016.

Ils n’ont pas fait dans la simple figuration. Pour leur première participation internationale, ils se sont distingués de fort belle manière en raflant trois médailles représentant ainsi dignement leur pays et faisant la fierté des Saïdis. Les athlètes viennent de rentrer et ont été reçus au niveau du siège lors d’une collation dans une ambiance bon enfant. «Parmi les cinq karatékas du MB Saïda, trois ont remporté des médailles au tournoi international qui s’est déroulé à Istanbul (Turquie), il s’agit du cadet Rezzoug Ali, médaillé d’or, Mehdi Khadidja, médaillé d’argent, catégorie juniors, et Mekkaoui Karima, de la même catégorie, médaillée de bronze», a-t-on appris auprès de Boukhatem Lakhdar, président du MB Saïda. Questionné sur la section karaté do, Belounes Mohamed, conseiller en sport (karaté do), nous dira : «Nous avons toutes les catégories, des poussins aux seniors, soit 375 athlètes, dont 87 filles.

On s’entraîne à la salle du 24 Avril de Saïda. Les athlètes d’élite s’entraînent six fois par semaine. Nous sommes une dizaine d’entraîneurs bénévoles, en dehors des heures de travail de nos administrations respectives, on vient apporter notre contribution au développement de ce sport.» Zoubir Nourredine a 34 ans, c’est un ancien athlète de l’équipe nationale, ceinture noire 3e dan, il travaille à la cité des œuvres universitaires, il est entraîneur de l’équipe benjamine filles et président de la section. Lui aussi est bénévole, questionné à ce propos sur les cinq athlètes, il dira : «Nous avons remporté 3 médailles, nous avons aussi remporté la coupe dames en battant, en demi-finale, l’équipe de Turquie A et, en finale, l’équipe de Turquie B. L’Algérie a rempoté au total 5 médailles dont trois par le MB Saïda. Nous avons constaté que tous les drapeaux des 28 pays participants flottaient, sauf celui de l’Algérie.

Comme les organisateurs n’avaient pas notre drapeau, on leur a donné un, notre beau drapeau a flotté sur Istanbul. Pour les deux autres athlètes, (Belhadj Mohamed Amine, catégorie cadets, et Bougueche Abdelmalek, catégorie juniors), moins chanceux, ils auraient pu glaner deux médailles n’était le manque d’expérience. Leur extraordinaire parcours fait foi avec une quatrième et une cinquième places».

Questionné à la fin de la collation, le responsable de la ville dira : «On les a aidés, on les aide et on les aidera. Maintenant avec cet exploit, ils auront notre soutien indéfectible. Ces champions seront honorés par les autorités locales pour les efforts consentis dans le développement de cet art martial.»