Malgré toutes les difficultés du monde et le manque criant de moyens, les deux jeunes athlètes du Club des arts martiaux de Mizrana

(Tigzirt), Abdennour Hammoudi et Khaled Hachiche, ont relevé le défi au Championnat du monde du taekwondo, qui s’est déroulé à Barneveld, aux Pays-Bas, du 27 septembre au 3 octobre passé.

Les deux combattants, originaires du village Aït Saïd, chef-lieu de la commune de Mizrana ont brillamment décroché de l’or. Hammoudi Abdennour (37 ans) a remporté deux médailles, une en or, et une deuxième en argent. Son compagnon, Khaled Hachiche (27 ans), a décroché le bronze. Un exploit. Un miracle, au regard des conditions totalement défavorables dans lesquelles évoluent les deux athlètes.

Malgré leurs performances internationales, les médaillés ne bénéficient d’aucune prise en charge matérielle de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports, encore moins d’encouragements symboliques. Mais cela n’a pas entamé leur détermination de compétiteurs de rang mondial en bravant difficultés et obstacles. Les deux athlètes ne pouvaient compter que sur l’aide financière, la solidarité et les encouragements des citoyens du village d’Aït Saïd.

L’APC de Mizrana -commune pauvre- et l’APW de Tizi Ouzou ont consenti de maigres aides qui ne couvrent même pas les frais de billetterie. Alors que c’est la seconde fois en l’espace de quelques mois que les deux «lions» de Mizrana se distinguent magistralement dans les grands rendez-vous internationaux. En février passé, lors d’une compétition internationale qui s’est déroulée à Budapest, ils ont remporté une médaille d’or et une autre d’ argent, représentant ainsi fièrement leur club et leur pays en cette année de disette pour le sport algérien. Créé en 2014, le Club des arts martiaux de Mizrana, dirigé par le dynamique Fateh Hammoudi, qui compte une centaine d’athlètes toutes catégories confondues, est devenu une pépinière dans cette discipline.

De retour au pays, hier, les deux athlètes ont été accueillis en héros par les citoyens d’Aït Saïd à l’aéroport d’Alger. Mais pas l’ombre d’un représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports pour féliciter les deux sportifs. Une marque d’indifférence qui n’honore pas le sport national. Les deux sportifs de Mizrana ne cherchent pas la gloire des salons, ils sont heureux d’apporter de la joie à leurs concitoyens. Mais il est du rôle et du devoir des autorités sportives nationales de les prendre en charge.